Un empleado de Twitter desactiva la cuenta de Trump en su último día de trabajo

Humorísticamente, más de uno lo ha llamado héroe. Incluso han dicho que es un ejemplo para el resto de la humanidad. Que lo que logró fue hermoso, aunque durase poco. ¿Cuál fue su gran hazaña? Desactivar la cuenta de Twitter del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en su último día de trabajo.

A última hora del jueves, durante 11 épicos y muy divertidos minutos para todos aquellos que se sumaron a la fiesta con sus jocosos comentarios, el mundo no tuvo acceso a los tuits del controvertido mandatario. Según comunicó la red social en un primer tuit, la cuenta "fue desactivada sin querer debido a un error humano de un empleado", aunque anunciaban que había vuelto a ser restaurada.

Earlier today @realdonaldtrump’s account was inadvertently deactivated due to human error by a Twitter employee. The account was down for 11 minutes, and has since been restored. We are continuing to investigate and are taking steps to prevent this from happening again. — Twitter Government (@TwitterGov) 3 de noviembre de 2017

Elucubraciones sobre un posible hackeo o una suspensión intencionada —que no podía ser— por vulnerar los términos de uso de la plataforma quedaban descartadas. A pesar de que Trump hubiese pedido pena de muerte para el terrorista de Nueva York solamente unas horas antes. La investigación, afirmaba Twitter, continuaba.

Terminaba un trabajo, nacía una leyenda

Casi tres horas después, las averiguaciones iniciadas tras el incidente daban con la realidad de lo sucedido. Un trabajador del soporte de la compañía, en su último día, había sido el responsable.

"Mediante nuestra investigación hemos sabido que esto fue hecho por un empleado de la atención al cliente durante su último día de trabajo", han explicado. Adiós a Twitter y adiós a Trump.

Through our investigation we have learned that this was done by a Twitter customer support employee who did this on the employee’s last day. We are conducting a full internal review. https://t.co/mlarOgiaRF — Twitter Government (@TwitterGov) 3 de noviembre de 2017

"No todos los héroes llevan capa"

Como aventurábamos, desde que Twitter supo de la suspensión de la cuenta del presidente, la fiesta se desató. Tras formular las primeras hipótesis sesudas sobre lo que podría haber ocurrido, la red se sumió en una espiral de chistes, memes y comentarios divertidos.

not all heroes wear capes https://t.co/SxHqeFYli5 — 👻Imani Gandy👻 (@AngryBlackLady) 3 de noviembre de 2017

EXCLUSIVE FOOTAGE: Trump during his Twitter blackout pic.twitter.com/RkngtBnqmS — Sam Grittner (@SamGrittner) 3 de noviembre de 2017

I think we just came together as a nation for 23 seconds. — Madeline Hill (@mad_hill) 2 de noviembre de 2017

Nine months from now there are going to be a ton of babies named "Trump's Twitter Account Vanished." — Rex Huppke (@RexHuppke) 2 de noviembre de 2017

Aunque a los 11 minutos...

