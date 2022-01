Twitch cambia su política y deja de proteger a los streamers en disputas por copyright, baneando y exponiéndolos a multas millonarias

En el último año, la plataforma de streaming Twitch ha visto cómo sus visualizaciones crecían un 45%, gracias al éxito de sus streamers, centrados principalmente en la retransmisión de videojuegos… pero abiertos cada vez a más formatos. Y ese éxito ha venido acompañado también de un mayor número de conflictos legales, mayoritariamente relativos al copyright.

Y por desgracia para Amazon, propietaria de la plataforma, cada vez más titulares de derechos —y no sólo los distribuidores de videojuegos— se ven afectados por las acciones de las grandes estrellas de Twitch.

El pasado viernes, 'Pokimane', una de las streamers más populares de Twitch (8,5 millones de seguidores) fue 'baneada' de la plataforma por retransmitir desde su canal la popular serie animada de Nickelodeon 'Avatar: the Last Airbender': la notificación (y la interrupción de la retransmisión) le llegó mientras cosechaba en torno a 25.000 visualizaciones.

Pokimane no se mostró extrañada por la decisión de Twitch: "era inevitable que los editores tomaran medidas".

just to be clear, i'm not surprised and i don't think this is unfair. imo, it was inevitable that publishers would take action, on me or someone else, during this react meta.



will chat more about this monday, when I can further elaborate on the situation! 💜