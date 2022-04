Twitter imita a Instagram y quiere que dos cuentas puedan ser las autoras de un solo tuit

En Instagram, desde hace unos meses, dos cuentas pueden ser las creadoras de una sola publicación. Probablemente, la mayor ventaja que trae para los usuarios es que pueden obtener más visibilidad. No todo el mundo lee los textos donde hay la posibilidad de etiquetar a la otra persona implicada en una publicación, que era la única opción que existía antes.

Pues Twitter quiere imitar a su rival con una función que, incluso, nos ahorraría unos caracteres en las publicaciones. La empresa ha confirmado que está trabajando una nueva función que permitiría a dos cuentas ser coautoras de un mismo tuit.

El investigador de aplicaciones Alessandro Paluzzi ha estado publicando pruebas del desarrollo de la función y ahora ha descubierto lo que parece ser un cuadro de diálogo oficial de Twitter sobre cómo podrían funcionar estas colaboraciones de tuits.

En lo que se ha desarrollado hasta ahora y según las capturas de pantalla publicadas por Paluzzi, sólo podrás invitar a cuentas públicas que te sigan a ser coautor de un tuit, y tendrán que aceptar tu invitación. Es de esperar que haya algún mecanismo para evitar que las cuentas populares reciban repetidamente solicitudes de coautoría de tweets (algo que puede llegar a ser spam).

#Twitter continues to work on the Collabs feature 👀



Let's see how it works 👇🏻 pic.twitter.com/Co7uOUVxzN