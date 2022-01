Twitter trabaja en una función para compartir tweets únicamente con tus mejores amigos: podremos seleccionar hasta 150 cuentas

Desde Twitter se encuentran inmersos en una nueva función muy similar a lo que Instagram hace con sus listas de 'mejores amigos'. Y es que la compañía parece estar trabajando en una característica para compartir tweets con una selección de hasta 150 personas, limitando la lectura del tweet solamente a aquellos que escojamos.

Denominada 'Twitter Flock', la función ya se dejó ver durante el pasado mes de julio, y recientemente ha vuelto a aparecer con más pistas que nunca sobre su desarrollo.

La característica ha sido descubierta por Alessandro Paluzzi, quien a través de ingeniería inversa ha podido localizar esta función, la cual aún se encuentra en fase de desarrollo.

Según afirma Paluzzi, con Twitter Flock podremos añadir hasta 150 personas de nuestra elección a la lista, pudiendo hacer que solamente esas personas puedan ver los tweets. Además, tendremos la posibilidad de actualizar la lista en cualquier momento, ya que si eliminamos a una persona, no podrá ver más la notificación.

#Twitter continues to work on Twitter Flock by adding an explanation of how it works 👀



ℹ️ You can choose up to 150 people to include in your Twitter Flock 👥

ℹ️ People won't be notified if you remove them from the list 🔕 pic.twitter.com/xtGcDiHgxS