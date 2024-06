Los ultrarricos saben dónde vivir en 2024. Estas son las 20 ciudades del mundo con más milmillonarios recogidas en un gráfico

Las grandes riquezas del mundo no paran de moverse entre los diferentes países buscando las políticas fiscales más favorables, pero también dentro de un mismo país se van a ir moviendo de manera constante. Pero... para ver dónde está la riqueza más importante del mundo nos podemos centrar en los pocos milmillonarios que hay en nuestro mundo.

Una de las grandes preguntas que nos podemos hacer es dónde se encuentran las personas más ricas de todo el mundo. Y para ello nos podemos ir a los datos publicados por Hurun Global Rich List para este 2024 y que recoge a los más ricos de todo el planeta. Una lista con 3.279 miembros que forma el grupo ultra exclusivo de personas ultrarricas con un patrimonio que no para de aumentar y que agrupan 15 billones de dólares.

Un gráfico que recoge a todos los ricos de nuestro planeta

Ver estos datos en bruto puede ser una tarea complicada, y que hace que no podamos entender dónde está la mayor riqueza. Es por ello que desde Visualcapitalist han agrupado todos estos datos en un gráfico realmente interesante donde se ve la distribución por ciudades de los ultrarricos.

Este ránking arranca como no podía ser de otra manera por una ciudad de Estados Unidos como es Nueva York donde viven 119 personas que tienen un patrimonio milmillonario. Obviamente, esta es una cifra "baja" sobre todo si se compara con la cifra de millonarios que asciende hasta las 340.000 personas.

A partir de aquí, en un segundo puesto tenemos a Londres con 97 personas ultrarricas o milmillonarios, y como sorpresa en un tercer puesto se tiene a India con 92 ultrarricos. Esta cifra responde precisamente al desarrollo económico que está teniendo el país en materia industrial y tecnológicas, generando por ende una gran cantidad de personas que cuentan con un patrimonio muy elevado. Y es que si nos vamos al puesto número nueve tenemos también una ciudad india como es Nueva Delhi.

De manera general podemos decir que India con su desarrollo económico no para de crecer en el ránking, pero en el lado contrario tenemos a China que no para de decrecer. Ciudades como Beijing, Shangai o Shenzhen comienzan a decaer debido a su crisis inmobiliaria y la fuga de industria. Pero esto no significa que los ultrarricos hayan desaparecido, sino que vemos como en la capital se mantienen 91 ultrarricos, en Shanghái 87 y en Shenzhen 84.

Para hablar de estabilidad en este ránking nos tenemos que ir a la capital de Rusia, Moscú, donde se mantiene completamente estable con 52 ultrarricos en su población. Y si nos vamos al final de la lista encontramos en el puesto 18 São Paulo con 37 ultrarricos y en Los Ángeles encontramos 31 ocupando el puesto 19. Cerrando la lista tenemos a una ciudad que ha bajado en tres puestos, Seúl, que cuenta ahora mismo con 31 personas ultrarricas.

Como datos curiosos, tenemos que París es la única ciudad de la Unión Europea en el ránking con 44 milmillonarios y la incorporación de 2024 que ha entrado por la puerta grande ha sido Singapur con 42 personas ultrarricas.

