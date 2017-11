Una intrincada explicación y varias disculpas después, Twitter sigue bloqueando "bisexual" en su buscador

En Twitter como que se toman muy a pecho eso de mejor pedir disculpas que pedir permiso, o más bien, mejor pedir disculpas que prevenir problemas u optimizar su plataforma. Este fin de semana un aparente error en Twitter comenzó a bloquear de los resultados de búsqueda de fotos, vídeos y noticias al término "bisexual", causando indignación entre los usuarios.

El problema que comenzó el 5 de noviembre, sigue sin ser solucionado hasta al día de hoy. Twitter se ha disculpado varias veces y ha ofrecido una explicación bastante intrincada que tuvo que contar la cuenta de soporte en un hilo de seis tuits... de los de 280 caracteres.

1 / Late last week, we discovered a technical issue that affected search results: searches for certain words related to sexuality did not populate complete results. We apologize for anyone negatively impacted by this bug. It is not consistent with our values as a company. — Twitter Support (@TwitterSupport) 7 de noviembre de 2017

Según la cuenta de soporte se trata de un problema técnico que afecta los resultados de búsqueda. Según ellos las búsquedas de ciertas palabras "relacionadas con sexualidad" no ofrecían resultados completos.

Twitter tiene una lista de términos que aparecen frecuentemente junto a contenido para adultos, y debido a que algunos de los términos en su lista no son "inherentemente explicitos" la red utiliza otras señales para establecer si el contenido es sensible y así no mostrar contenido multimedia directamente en los resultados, y en su lugar solo texto y enlaces.

Lo que aparece si buscas "bisexual" en Twitter

En español, Twitter usa términos de una lista para bloquear porno junto a otros indicadores, y ambas cosas fallaron para que se haya bloqueado todo lo que tiene que ver con "bisexual".

Aparentemente la lista no está actualizada e incluyó términos incorrectamente, de ahí que "bisexual" básicamente no exista en la red social en este momento. En Twitter se volvieron a disculpar porque el problema "no es consistente con sus valores como empresa".

6 / We have audited the list and removed terms that should not have been included. We are making changes during the next 24 hours to correct this mistake. Once we are confident it is completely resolved, we’ll share an update here. — Twitter Support (@TwitterSupport) 7 de noviembre de 2017

Ahora, el problema está con que no es primera vez que cosas así pasan, y ya la empresa ha sido señalada por bloquear contenido LGTB+. Lo más irónico del caso es que en Twitter buscar con otros términos "más explicítos", o incluso "gay" te ofrece resultados que obviamente no pasaron por ningún filtro y deberían, en Twitter abunda el porno.

También abundan los trolls, el acoso y la violencia, y mientras un término inofensivo permance bloqueado de los resultados por varios días, mensajes xenófobicos cargados de odio, siguen felizmente en la plataforma.

En Genbeta | Si 280 caracteres te parecían excesivos, dos usuarios de Twitter han logrado publicar un tuit de más de 30.000