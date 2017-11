Twitter bloquea "bisexual" en su búsqueda mientras el discurso de odio continúa

Durante el fin de semana cientos de usuarios de Twitter de todo el mundo daban la voz de alarma: buscar "bisexual" en las pestañas de fotos, vídeos y noticias no arrojaba ningún resultado. Como si nadie en la red social hubiese hablado nunca de bisexualidad adjuntando material audiovisual o enlaces en sus tuits.

La indignación generalizada se incrementaba todavía más a lo largo del domingo a medida que algunos usuarios comprobaban que discursos de odio, como el de los supremacistas blancos, continuaban accesible como siempre. Desde las búsquedas, a través de hashtags claramente identificables y usados por estos grupos, se leían mensajes cargados de xenofobia. Nada tenía sentido.

Un "error" que tarda en solucionarse

Horas más tarde, a través de la cuenta de soporte de la compañía Twitter salía al paso de las fuertes críticas generadas con un tuit que no aclaraba demasiado la situación. Se trataba de un error que habían identificado para "ciertos términos", pedían disculpas y afirmaban trabajar para resolverlo rápidamente.

We’ve identified an error with search results for certain terms. We apologize for this. We’re working quickly to resolve & will update soon. — Twitter Support (@TwitterSupport) 5 de noviembre de 2017

Sin embargo, según hemos podido comprobar a primera hora de la tarde, el bloqueo del término "bisexual" en las búsquedas de Twitter continuaba prácticamente igual. Ni una foto, ni un vídeo aparecían con la mencionada búsqueda. En cuanto a noticias, solamente aparecía un tuit que era, concretamente, una respuesta. Nada más.

Más que un error: un desigual control

Esta no ha sido la primera vez que Twitter ha sido señalada por el bloqueo de contenido relacionado con temáticas LGBTI+, algo que choca frontalmente con el compromiso que tiene la compañía con la diversidad. En el pasado, contenidos que incluían el término "queer" fueron censurados en la red social y GLAAD, la Gay and Lesbian Alliance Against Defamation, trabajó con sus responsables para evitarlo.

Mientras se repiten ciertos errores, los discursos de odio no se frenan

Por contra, como muchos usuarios sacaron a relucir durante el día de ayer, discursos de odio, xenofobia, extremismos de toda índole o el acoso continúan campando a sus anchas sin que desde la corporación comandada por Jack Dorsey se tomen medidas verdaderamente efectivas. Hemos hablado de los tuits supremacistas pero podríamos resaltar también, por ejemplo, el bloqueo de la cuenta de Rose McGowan. A estas situaciones y su contexto se suman además hechos llamativos como el cierre temporal de la cuenta de Donald Trump, por parte de un trabajador, hace solamente unos días.

Como comentaba a Axios el director digital de GLAAD y exdirector de gestión de contenidos globales de Twitter, Jim Halloran, esta red social "no sólo necesita corregir los sesgos en su código de una vez por todas, sino que debe hacer un mejor trabajo de responder rápidamente a los usuarios LGBTQ".

Una empresa que confía cada vez más en los algoritmos y su acierto en la gestión de los contenidos debe ocuparse de mejorarlos al tiempo que revisa la interacción humana en unos bloqueos que bien podrían ser intencionados.

En Genbeta | Estos son los planes de Twitter para acabar con los trolls, el acoso y la violencia