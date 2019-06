Uno de los desarrolladores de Wine siembra las dudas sobre si lo adaptará o no a Ubuntu 19.10

Hace apenas dos días llegaba la noticia: Ubuntu dice adiós a los 32 bits. Desde Canonical aclaran que no se crearán más paquetes de 32 bits, ni habrá soporte para ellos. Si bien hace dos años tuvimos noticias de que dejarían de crear imágenes de 32 bits, no ha sido hasta ahora cuando han anunciado la retirada del soporte.

Una de las consecuencias inmediatas de esta decisión ha sido el planteamiento por parte alguno de los desarrolladores de Wine (una interfaz que permite ejecutar programas desarrollados para MS-DOS, así como distintas versiones de Windows) de no adaptar la actual versión de la interfaz para que sea compatible con los 64 bits.

A partir de la versión 19.10, las aplicaciones y versiones de Ubuntu solo estarán disponibles en 64 bits, por lo que aquellas basadas en 32 bits no podrán ejecutarse. Uno de los principales implicados Wine para Ubuntu parece no haberse tomado demasiado bien el cambio, y es que se plantea, incluso, dejar de desarrollar la interfaz. A través de la página de Wine, ha admitido que lo primero que se ha propuesto es si debe seguir adelante o no a la hora de empaquetar Wine para Ubuntu 19.10

"I could build pure 64 bit Wine packages for Ubuntu. We've been telling users for 10 years that pure 64 bit Wine is not supported, but with so many systems going 64 bit only, perhaps it's time to reconsider that policy. There are certainly more 64 bit Windows apps now than there used to be, so it wouldn't be completely useless. The downside of doing that is that we will spend a lot of time explaining to users that pure 64 bit Wine will not run 32 bit programs, no matter how many places we plaster that information".