Valve ya permite instalar Windows en su Steam Deck, aunque hay algunos aspectos que te interesan saber antes de hacerlo

Desde hace unos días los usuarios ya pueden disfrutar en sus casas de la Steam Deck, la consola-PC portátil de Valve. Este híbrido permite jugar a todos los títulos que tengamos en nuestra biblioteca de Steam a través de este dispositivo. Sin embargo, había una opción que se conocía que iba a llegar y aún no lo había hecho. Hasta ahora. Y es que ya podemos instalar Windows en una Steam Deck.

Valve ha publicado un post oficial en su blog anunciando que ya hay drivers de Windows disponibles para Steam Deck. Sin embargo, antes de realizar una instalación limpia de este sistema operativo, hay algunos aspectos que merecen la pena mencionar.

De momento solo Windows 10 y sin arranque dual

Desde su anuncio oficial, la compañía no ha puesto ningún impedimento a los usuarios de hacer con la consola lo que quieran, siendo el dispositivo perfecto para los curiosos y amantes de los cacharros. Uno de los ejemplos de esta filosofía es el poder instalar Windows, deshaciéndonos por completo del sistema operativo que viene de serie: SteamOS. Y he aquí el primer problema. El arranque dual aún no está listo, y debido a ello, todo el que quiera instalar Windows será a través de una instalación limpia, borrando SteamOS de la memoria del dispositivo.

Instalar Windows en una Steam Deck tiene bastantes ventajas, ya que te permite utilizar este dispositivo como si de un PC se tratase (de hecho lo es). Además, conectándola a un monitor, tendremos todas las ventajas que ello conlleva, siempre y cuando tengamos en cuenta los límites de su hardware. Sin embargo, por el momento Valve solo permite instalar Windows 10, así que adiós por el momento a la posibilidad de estrenar una Steam Deck con Windows 11 instalado.

El principal motivo por el que todavía no esté lista la instalación de Windows 11 es que se necesita una nueva BIOS que sea compatible con fTPM. Desde Valve comentan que están trabajando en ello y que muy pronto conoceremos más detalles al respecto.

Sin controladores de audio, aunque ya se está trabajando en ello

Otro detalle que merece la pena comentar es la disponibilidad de controladores actual. Y es que por el momento hay drivers para la GPU, WiFi y Bluetooth, aunque desde AMD y otros fabricantes aún se encuentran trabajando en los controladores de audio. De esta manera, no podremos escuchar el audio directamente desde la Steam Deck, aunque si contamos con auriculares Bluetooth o con USB-C, podemos obtener audio del dispositivo sin problemas.

Instalar Windows queda bajo nuestra responsabilidad

Por último, Valve ha mencionado que desde la compañía no se hacen responsables de lo que le pueda suceder a nuestra Steam Deck si deseamos instalar Windows en ella. De esta manera, desde Genbeta os recomendamos al menos esperar hasta que todos los drivers estén listos y se lance el sistema de arranque dual. La instalación funciona exactamente igual a la de un PC, y continuar con ella queda únicamente bajo nuestra responsabilidad. En caso de que queramos volver a SteamOS, Valve cuenta con una serie de instrucciones donde nos explican cómo instalar este sistema operativo a través de la imagen de recuperación.