Wallapop la lía con una polémica notificación: “Vengo del cementerio de llevar flores a mi madre y veo esto"

Wallapop ha utilizado sus sistema de notificaciones a través de su app para enviar una notificación del día de la madre. Lo ha hecho de forma engañosa, haciéndose pasar por un SMS que te avisa de una llamada perdida. Y, como vamos a ver mucha gente se ha ofendido bastante.

El día de la madre puede ser muy importante en muchas familias. Pero hay muchas personas que pueden ser huérfanas, pueden venir de una familia monoparental con un padre, pudieron haber sido abandonadas por sus madres o pueden tener una relación complicada. Y en fechas señaladas en las que el feed de tus amigos se llena de fotos entrañables y palabras bonitas a progenitoras ideales puede ser aún más doloroso en estos casos.

A Wallapop se le ha pasado esto por alto y ha hecho una campaña de marketing para el 7 de mayo que ha recibido muchas quejas en redes sociales. La campaña: enviar una notificación, que parece que fuera SMS de llamada perdida de "Mamá" que "te está llamando para que vendas lo que no usas".

"Vengo del cementerio de llevar flores a mi madre y veo esto"

Así, por ejemplo, esta mujer de nombre Yasmina contó que estaba saliendo del cementerio tras llevar unas flores a su madre por el aniversario de su fallecimiento, y le llega ese mensaje de llamada perdida de "Mamá". Yasmina asegura haber sentido que se le encogía el corazón: "vuestra estrategia de marketing que no tiene en cuenta a las huérfanas me ha destrozado el día", ha dicho en una publicación etiquetando a la marca.

También Lucía M. Taboada, "Premio Internacional a la Divulgación Aeronáutica”, como define su perfil de Twitter también ha vivido esta sensación: "Mi madre murió hace 5 años. Hoy casi se me sale el corazón cuando me llega una notificación que dice 'Mamá. Llamada perdida' No sé, igual no está muy acertado. Dadle una vuelta", ha advertido a Wallapop.

Muchas son las personas que se han quejado. No solo por ser huérfanas, sino porque igual tienen una relación complicada con sus madres o, directamente, no la tienen por algún motivo de peso. Incluso hay gente que ha pedido boicotear a la plataforma.

Hay un usuario que da una idea para evitar que algo así pueda suceder: dice que hace unas semanas, desde la marca "Muerde la Pasta" le enviaron un mail diciendo: "sabemos que el día de la madre no es un día fácil para muchas personas" y con un botón que permite a sus usuarios elegir no recibir notificaciones acerca de esta celebración. De todos modos, el gran problema, sea respecto al día de la madre o no, es el de lanzar notificaciones engañosas

Una usuaria dice haber escrito a Wallapop y muestra una respuesta donde afirman recoger estas preocupaciones para avisar al equipo de marketing y que lo puedan tener presente en futuras campañas publicitarias.

Imagen | Genbeta