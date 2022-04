El vídeo de YouTube que explica por qué bloquea un vídeo por derechos de autor... está bloqueado por derechos de autor

Talen Lee, un creador de videojuegos y de contenidos para redes sociales (entre otras, para su canal de YouTube, la plataforma que protagoniza esta historia), quiso saber si podría incluir diez segundos del audio de un videoclip en un vídeo que estaba creando. Para conocer mejor cuál es la política oficial sobre el uso justo en términos de copyright al respecto, hizo una prueba.

La paradoja es que en esta prueba que estaba haciendo, la misma YouTube, para explicar por qué no puede incluir este audio, le ofreció un vídeo para explicarlo. Pero ese vídeo hecho por la propia YouTube ha sido bloqueado por una reclamación de derechos de autor, así que el usuario no puede verlo y, por tanto, no sabe en qué infringió esta ley.

I'm debating if I include, like, ten seconds of a music video clip's audio in an upcoming video and thought I'd check what the official policy is on fair use. They provide a video to explain that, which has been apparently blocked for a copyright claim, so I can't watch it pic.twitter.com/TPMdp6G0eO