WhatsApp ya permite revisar las notas de voz antes de enviarlas: cómo conseguir esta novedad

WhatsApp se ha actualizado recientemente con una novedad que llevaba semanas apareciendo a los usuarios de su versión beta. Se trata de la posibilidad de revisar las notas de voz antes de enviarlas a través de la plataforma.

Para advertir sobre la llegada de esta nueva función, desde WhatsApp han publicado un vídeo en sus redes sociales donde anuncian que esta nueva característica ya se encuentra disponible.

La función ya está disponible tanto para usuarios Android como iOS, y si bien no será novedad para aquellos usuarios que ya están acostumbrados a utilizar otras apps de mensajería, se trata de una buena adición. Basta con tener actualizada la aplicación a la última versión para poder usar esta nueva característica.

Para poder revisar los audios antes de enviarlos, primero hay que mantener bloqueado el micrófono mientras hablamos. Esto se hace deslizando el icono del micrófono hacia arriba. De esta manera podremos hablar sin la necesidad de mantener presionado el botón. Cuando queramos cortar el audio, basta con presionar el botón rojo de stop, y será en ese momento cuando podamos escuchar el audio las veces que queramos antes de enviarlo.

Hay que recalcar que, si no deslizamos hacia arriba el icono del micrófono, no podremos revisar el audio antes de mandarlo. Si el mensaje no nos agrada, podemos eliminarlo a través del icono de la papelera en la esquina inferior izquierda.

They’re not mistakes, they’re rehearsals. Now you can preview your voice messages before you hit send. pic.twitter.com/ohnEVrGTvD