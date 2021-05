Ya puedes acelerar la velocidad de los audios de WhatsApp: así funciona en las notas de voz de WhatsApp Web

Desde hace algunas semanas, los usuarios de Android tienen la opción de aumentar la velocidad de los audios de WhatsApp o notas de voz, pero todavía no es una función global. A los iPhone, por ejemplo, no he llegado fuera de la beta, y según hemos podido comprobar, a WhatsApp Desktop en Mac, tampoco.

Sin embargo, sí ha llegado a WhatsApp Web, la versión a la que se accede desde navegador, que además de este cambio respecto a los audios ha añadido un aviso cada vez que carga que indica que existe cifrado de extremo a extremo. Veamos cómo funcionan los audios en WhatsApp Web.

Audios a tres velocidades, pero sin la X que aparece en Android

La posibilidad de acelerar audios de WhatsApp gustará a aquellos que tengan amigos o familiares que les envíen audios muy largos (o muy lentos). En WhatsApp Web, al igual que en Android, la plataforma de mensajería instantánea nos permite elegir entre tres velocidadades: 1x, 1,5x y 2x.

Para poder acelerar un audio concreto, debemos comenzar la reproducción. En ese momento, sobre la foto de la persona que envía, veremos un 1 (sin X). Si lo pulsamos, se convertirá en un 1,5x, y si lo pulsamos otra vez más, en 2. Algo interesante es que si un audio lo reproducimos a 2x, el resto recordará esa preferencia hasta que no volvamos a hacer click sobre el número para cambiar la velocidad.

Se puede llegar a echar de menos una que ralentice la velocidad, pues también se da el caso de la gente que habla tan rápido que a veces no se le entiende. De cara al futuro, como en los podcasts (y eso parece que es lo que graban algunas personas, estaría bien que se eliminaran los silencios de forma inteligente, y eso sí que ahorra tiempo sin tener que acelerar audios.