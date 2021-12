WhatsApp prueba la opción de contactar con las tiendas de alrededor: podremos filtrar por categorías y cercanía

El servicio de mensajería lleva un tiempo queriendo expandirse en cuanto a posibilidades. Desde hace unos meses hemos visto avances en su sistema de pagos, permitiendo en ciertas regiones pagar a través de criptomonedas, y cada vez es más común ver comercios y establecimientos realizar ciertas gestiones a través de dicha app. Ahora conocemos una nueva función para encontrar negocios cercanos a partir de nuestra ubicación.

Esta nueva característica se encuentra aún en desarrollo, y desde WABetaInfo han ofrecido detalles sobre su funcionamiento. De momento se ha probado únicamente en Brasil, aunque se espera que pronto llegue a más usuarios.

Denominada 'Business Nearby', esta característica funciona a través de filtros de búsqueda. Y es que la aplicación haría uso de nuestra ubicación para encontrar los establecimientos cercanos con los que podemos contactar a través de WhatsApp. Podremos clasificar entre restaurantes, supermercados, tiendas de ropa, y más.

Will Cathcart, líder al frente de WhatsApp, comentaba a través de un tweet que tanto la localización, como los comercios que visitemos en la app, 'no quedarán registrados en ningún sitio'. El mismo Cathcart compartía una imagen de cómo será la interfaz de esta nueva función para aquellos que no tienen acceso a ella, y que podéis ver justamente en la portada de este artículo.

Like everything we do at WhatsApp, we’ve built this in a private way: we’re not logging your location or what businesses you browse.