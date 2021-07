Con Windows 11 no se acaba el 10: estas son algunas de las novedades que llegarán a final de año con Windows 10 21H2

Durante varios meses de este año estuvimos expectantes a una actualización de Windows 10 que debía llegar a final de este 2021 y que sería Windows 10 21H2 o Sun Valley. En junio se suspendió el lanzamiento de versiones preliminares de Windows 10 y ahí comenzamos a especular con un Windows 11 que acabó presentándose hace unas semanas.

Hoy se sabe que Windows 10 seguirá recibiendo actualizaciones y que a finales de año llegará la Windows 10 21H2 con ciertas novedades. Hay que tener en cuenta que esta versión del sistema operativo seguirá recibiendo soporte hasta el año 2025. Al mismo tiempo, hay que recordar que muchos usuarios no podrán adoptar el nuevo sistema operativo rápidamente, por los requisitos que solicita Microsoft en los equipos para que puedas descargar este SO.

Cómo serán las actualizaciones y qué se espera que llegue

Eso sí, aunque habrá actualizaciones para Windows 10 en los próximos cuatro años, pero estas no serán "tan potentes" como lo han ido siendo hasta ahora. Obviamente, la pretensión de la firma de Redmond es que la gente actualice al nuevo sistema operativo.

Una de las mejoras que se espera que lleguen con Windows 10 21H2 (se lanzará este año, pero no se ha especificado la fecha) son los nuevos controles para Windows Hello y la compatibilidad con varias cámaras Windows Hello en el caso de contar a la vez externas e integradas compatibles con Windows Hello. Con Windows 10 21H2 se podrá usar una cámara externa compatible con Windows Hello, incluso cuando el portátil está cerrado.

Obviamente, el futuro Windows Windows 10 21H2, como actualización, no será tan potente como los rumores y las filtraciones pronosticaban. Ya que toda la energía de la firma ha recaído en el nuevo Windows 11. Hay que recordar que la última actualización es la de Windows 10 May 2021 Update, lanzada en mayo como su nombre dice. Una de las grandes funciones, centrada en el teletrabajo fue su soporte para webcams externas en Windows Hello.

Windows Defender también mejoró en cuanto a Control de aplicaciones. Por último, no podemos olvidarnos de otras novedades como que finalmente TLS 1.3 pasó a ser soportado por el sistema, mejorando la seguridad de conexiones web.