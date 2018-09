Windows intenta convencerte de que te quedes en Microsoft Edge si intentas instalar otro navegador

Desde el lanzamiento de Windows 10, Microsoft ha intentado por activa y por pasiva que todos sus usuarios se pasen a su nuevo navegador, Edge. No han faltado comparativas de velocidad, rendimiento y estabilidad, pero a pesar de todo ello, los usuarios siguen prefieriendo otras alternativas como Google Chrome o Mozilla Firefox. Los datos hablan por sí solo.

Microsoft no parece rendirse, y en un último intento por alentar a sus usuarios a que usen Microsoft Edge, ha introducido una función que intercepta la instalación de otro navegador para, de forma muy amable (e intrusiva), recordarle al usuario que ya tiene instalado Edge.

¿Seguro que quieres instalar otro navegador?

Esta ventana aparece siempre que el usuario intenta instalar un navegador de terceros. Como se puede comprobar, Windows destaca el botón para abrir Microsoft Edge, aunque permite proceder a la instalación.

Esta ventana de aviso ha sido detectada en una versión reciente de la build insider de Windows 10 versión 1809. Esta aparece al instalar un navegador como Firefox o Chrome, y en la ventana puede leerse un mensaje que dice "Ya tienes instalado Microsoft Edge, el navegador más seguro y rápido para Windows 10", acompañado de dos botones. Uno, en azul y claramente más llamativo que permite abrir Edge, y otro gris que permite proceder a la instalación.

Asimismo, justo debajo hay un texto que permite modificar los ajustes para que este aviso no vuelva a aparecer nunca más. Este abre la ventana de aplicaciones predeterminadas pero, al menos por ahora, no aparece ninguna opción que permita deshabilitarlo. Si Microsoft decide implementar esta función en las versión estable de Windows 10 que llegará en octubre de este mismo año, lo normal sería que se pudiese, pero habrá que esperar para verlo.

A pesar de que Windows 10 cuenta con más de 700 millones de usuarios activos, su navegador por defecto dista mucho de ser de los más utilizados

También hemos detectado en la versión estable de Windows 10 que, al abrir Edge y buscar Google en Bing, lo primero que aparece es un cuadro que dice "¿Por qué vas allí cuando puedes buscar desde aquí?" con una barra de búsqueda que pretende incitar al usuario a buscar directamente desde Bing.

Google, por su parte, hace lo propio cuando detecta que estás accediendo a sus servicios desde otro navegador. Además de avisarte de que puedes descargar Chrome porque es el "navegador recomendado por Google", también te notifica mediante pequeños avisos cosas como "Puede que tu motor de búsqueda predeterminado haya cambiado", con un acceso directo a la configuración del navegador para cambiarlo por Google.

Microsoft Edge está muy, muy, muy por detrás de Google Chrome en cuanto a usuarios

De acuerdo a los datos más recientes, a pesar de que Windows 10 cuenta con más de 700 millones de usuarios activos, su navegador por defecto dista mucho de ser de los más utilizados. Google Chrome tiene una cuota de mercado del 66,67%, seguido por Firefox (11%), Internet Explorer (7,13% ) y Safari (5,38%). No es hasta la quinta posición que encontramos a Microsoft Edge, con una cuota de mercado que apenas supera el 4%.

Edge no puede competir con otros navegadores mucho más asentados que, dicho sea de paso, no arrastran la mala reputación que Internet Explorer se granjeó durante tantísimos años de vida. Quien instala un navegador en Windows 10 lo hace a propósito, aun sabiendo que tiene Edge instalado por defecto. Una ventana que intercepte las instalaciones de otros navegadores no hará otra cosa que mosquear al usuario y echarlo todavía más para atrás.

