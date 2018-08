La extinción de los viejos complementos de Firefox ya tiene fecha, Mozilla los eliminará todos en octubre

Con la llegada de Friefox Quantum en noviembre de 2017, el navegador de Mozilla inició una nueva etapa, una en la que los viejos complementos del navegador (legacy addons) ya no tienen cabida y fueron dejados atrás por un nuevo tipo de extensiones más poderosas y fáciles de desarrollar: las WebExtensions.

Esta es la razón por la que el lanzamiento de Quantum trajo como consecuencia que muchos complementos ya no funcionaran con la nueva versión del navegador, y sin embargo, aún es posible encontrarlos en la página de complementos de Firefox, algo que solo será posible hasta principios de octubre de este mismo año, pues Mozilla los eliminará por completo.

Firefox 52 ESR (una versión de soporte extendido), es la última versión de Firefox compatible con los complementos viejos, y esta dejará de tener soporte de forma oficial el 5 de septiembre de 2018. Así que para el siguiente mes, los complementos dirán adiós puesto que ya no quedará ninguna versión del navegador que sea compatible con ellos.

Además de esto, a partir del 6 de septiembre no se aceptarán más legacy addons en la plataforma, y los usuarios ya no podrán encontrar ninguno de estos complementos.

Si tu complemento favorito aún no es compatible con Firefox Quantum, probablemente sea hora de resignarte y buscar una alternativa.

La buena noticia es que si el desarrollador decide actualizar su complemento a WebExtension este debería reemplazarse de forma automática en el navegador de los usuarios al subirse una nueva versión.

Si eres usuario de Firefox en sus versiones más recientes, esto probablemente no vaya a ser ningún inconveniente para ti. Si eres de los pocos que no habían actualizado justo por no perder compatibilidad con su complemento favorito que aún no se actualiza, pues no estarás muy feliz.

Mozilla ha dado bastante tiempo, no solo el año entre el lanzamiento de Quantum y el próximo mes, sino más de un año antes de eso, así que si tu complemento favorito aún no es compatible con Quantum, es probable que haya sido abandonado y te toque resignarte y buscar alternativas.

