Esa extensión que tanto usas puede que deje de funcionar en Firefox Quantum

El día ha llegado y el prometedor Firefox Quantum está entre nosotros. Habíamos tenido ocasión de vernos las caras con su versión alfa, de comprobar sus buenas maneras con la beta y hoy Firefox 57 ya está listo, plenamente estable, para demostrar su rapidez frente a la dura competencia.

Mientras averiguamos si será capaz de volver a ser el preferido de los usuarios recuperando la posición de navegador predeterminado, tendremos tiempo de comprobar si verdaderamente es el doble de rápido, si consume un 30 % menos de memoria, aunque en principio hemos visto que no en nuestro análisis, y si una de sus grandes bazas, las extensiones, no se convierten en un lastre en esta versión. Porque todos los esfuerzos por acelerarlo traen consigo la incompatibilidad con determinadas extensiones y complementos.

Del proceso único al multiproceso

Hace tiempo que el principal rival de Firefox, Google Chrome, se pasó al multiproceso. De agrupar toda la actividad del navegador en un único proceso del sistema, a convertir cada una de las pestañas y extensiones en procesos independientes. En caso de que un elemento en particular fallase, el resto quedaba a salvo continuando funcionando. La idea era buena y Firefox también deseaba tomar un camino parecido.

La nueva arquitectura de Firefox Quantum comparada con la de Google Chrome.

Sin embargo, el mítico navegador jugaba con la desventaja de poseer un inmenso catálogo de extensiones y complementos que debían adaptarse al nuevo funcionamiento, a través del sistema WebExtensions si querían ser compatibles con futuras versiones. Un problema que atañía a los desarrolladores de estos añadidos y repercutía, en última instancia, en los usuarios.

Los futuros pasos de Firefox se conocían desde hacía más de dos años, cuando se señaló también que el nuevo sistema facilitaría la compatibilidad con Chrome u Opera, pero muchas extensiones continúan sin actualizarse. En agosto, según datos de BleepingComputer, eran unas 10.000. Con Quantum, finalmente, las antiguas extensiones dejan de soportarse.

La nota positiva es que mediante la nueva tecnología todos estos complementos podrán ser mejores y, al ser muy fácil la traslación de navegadores como Chrome a Firefox y viceversa, tendremos más extensiones que nunca.

Menos de un tercio de los usuarios ya ni siquiera usan complementos, según ejecutivo de Firefox

De hecho, según Mark Mayo, vicepresidente senior de Firefox, el navegador ha recibido "la mayor cantidad de extensiones en seis años". Al mismo tiempo, sobre la posible pérdida de extensiones, el ejecutivo quita hierro: "El ritmo al que los usuarios han estado personalizando Firefox ha estado bajando, menos de un tercio de los usuarios ya ni siquiera usan complementos". Para añadir que las diez extensiones principales "en las categorías más importantes" han sido convertidas, aunque existen algunas excepciones.

Buscando extensiones y complementos sustitutivos

Al actualizar, todos los complementos y extensiones conocidos como legacy se moverán a un apartado especial. Para acceder a él y comprobar si tenemos que buscar algún remplazo, abriremos el menú y haremos clic sobre "Complementos".

Para encontrar los complementos que no cumplen con los estándares actuales de Firefox, entraremos en el apartado titulado "Extensiones clásicas". Si tenemos, para buscar un sustituto, pulsaremos sobre el botón "encontrar un reemplazo" y elegiremos entre las opciones recomendadas. Si no tenemos la opción de renunciar a ese elemento no compatible y los remplazos no cumplen con el cometido, siempre podremos hacer uso durante un tiempo de la versión de soporte extendido, Firefox ESR.

