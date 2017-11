Las mejores extensiones para Firefox que sí funcionan con Firefox Quantum

Firefox Quantum ya aterrizó entre nosotros, y para el deleite de muchos se trata de una versión del navegador excepcionalmente llamativa por su gran velocidad y apuesta por nuevas tecnologías.

Una de esas nuevas tecnologías, es precisamente el cambio del modelo de desarrollo de los complementos para el navegador, que ahora usará las llamadas WebExtensions. Esto es bueno y malo al mismo tiempo. Por un lado tendremos extensiones más poderosas y fáciles de desarrollar, y por otro, muchos de los complementos viejos han dejado de funcionar.

Sin embargo, Firefox no está falto de extensiones y no es tan difícil encontrar un reemplazo para aquellos complementos que ya no funcionan. Tampoco es un mal momento para descubrir extensiones nuevas, además compatibles con la mejor versión posible de este navegador. Te recomendamos esta docena:

Tab Center Redux

Esta es una de mis favoritas, está basada en el experimento de Firefox Test Pilot y sirve para crear un "centro de pestañas" a la izquierda del navegador.

El experimento elimina las pestañas de la parte superior y las mueve a la barra lateral. Es una interesante forma de usar el navegador, especialmente si abres tantas pestañas que luego no entiendes qué demonios hay en cada una cuando empiezan a encogerse.

Raindrop

Raindrop.io te ofrece una forma diferente de almacenar y gestionar tus favoritos. La extensión te deja guardar páginas web completas, imágenes, vídeos, capturas, o artículos, y los organiza en una hermosa interfaz que puedes visitar cada vez que abres una nueva pestaña o en tu página de inicio.

Dictionary (Google™ Translate) Anywhere

Esta es la extensión perfecta para traducir cualquier texto o palabra sin tener que dejar la pestaña actual. Una vez instalada, cada vez que selecciones texto o una palabra, automáticamente verás un botón de traducción, al presionarlo obtendrás un cuadro emergente con todos los posibles significados de una palabra, además de pronunciación y cambio de idiomas ahí mismo.

Diccionario de Español

Si bien Firefox cuenta con la opción de corrección ortográfica dentro del navegador mientras escribes, la realidad es que debes haber notado que no está realmente activa, incluso aunque la marques desde las opciones del navegador. Por ello es imprescindible instalar un diccionario en tu idioma o todos los que necesites. A partir de ahí si podrás disfrutar de corrección del texto como en un editor de texto cualquiera.

Swift Selection Search

Quienes usan Opera o vienen de Opera a darla una oportunidad a Firefox, apreciarán especialmente esta extensión. Lo que hace es crear un menú emergente automáticamente cuando seleccionas texto, pero el lugar de solo mostrar solo las opciones "Copiar y Buscar" como hace Opera, Switf de ta más alternativas, incluyendo diferentes motores de búsqueda.

Gfycat

Ideal para los fanáticos de los GIFs. Esta extensión te permite capturar cualquier vídeo en la web y convertirlos en GIFs animados, ya sea en sitios como YouTube, o Twitter, o cualquier reproductor propio de una página. Además con la posibilidad de editar la duración, inicio y final de cada GIF.

NoMIner

Un imprescindible actualmente, es una simple extensión para bloquear los coinminers que están tan de moda y evitar que ninguna web utilice el jugo de tu CPU para minar criptomonedas.

OneTab

Esta es otra de mis favoritas, una sin la que no puedo vivir. Con OneTab tienes una de las formas más sencillas de *+gestionar pestañas y ahorrar memoria**. La extensión te deja guardar cualquier pestaña abierta en una lista para tener a la mano sin necesidad de mantener la página abierta consumiendo memoria.

Tab Suspender

Con esta extensión activa las pestañas que tienes abiertas entrarán en modo suspensión luego de que pasen cierta cantidad de tiempo desatendidas para ahorrar memoria. las pestañas siguen ahí, solo que estarán dormidas esperando por tu atención sin consumir más recursos innecesariamente.

subWatch 3

De SubWatch ya hemos hablado antes es una aplicación que nos permite saber cuándo salen nuestras series y películas favoritas y encontrar dónde bajarlas a través de torrents. Con la extensión puedes recibir notificaciones directamente en Firefox cuando una de tus series tenga episodios nuevos.

Elite Download Manager

El botón de descargas de Firefox no está del todo mal, pero este es mejor. Tienes acceso a todas tus descargas desde el cuadro emergente, puedes gestionar las descargas de forma individual, el icono cambia dependiendo del estado de las descargas, puedes borrarlas directamente desde ahí, puedes buscar, mirar tamaño de archivo, tiempo, pausar y reanudar, etc.

Privacy Badger

Ya de por sí Firefox es uno de los navegadores más conscientes con nuestra privacidad, pero si eres de los que más se preocupa por este aspecto y por el rastreo y espionaje de trackes invisibles y de redes de anuncios, con esta extensión de la EFF tienes más control sobre lo que pueden o no hacer las webs que visitas.

