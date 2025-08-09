ChatGPT es más inteligente y rápido que nunca con GPT-5, pero sigue viviendo en el pasado

Tras meses de espera y un hype por las nubes, GPT-5 ya está aquí. Con GPT-4 OpenAI había dejado el listón muy alto y GPT-4.5 supo a poco, así que la empresa liderada por Sam Altman tenía poco margen de error para seguir llevando la voz cantante del sector tanto con dato como con relato. Pues bien, GPT-5 ha llegado en tres versiones y repleto de novedades.

En pocas palabras, GPT-5 ha aterrizado para ordenar el caos existente entre las diferentes versiones y cuándo es mejor usar una u otra, algo que probablemente las personas más puristas sí que hacían, pero no el usuario medio. Eso sí, aunque GPT-5 está disponible para quienes usan ChatGPT gratis, en función de lo que pagues la experiencia cambia mucho. Pero en el camino se ha dejado un detalle esencial: ChatGPT sigue estando anticuado.

La base de datos de ChatGPT está desactualizada (para sorpresa de nadie)

Entre las novedades de GPT-5 se encuentran sus capacidades mejoradas de razonamiento lógico, un mejor desempeño en tareas de programación, una conversación más fluida y contextualizada y más versatilidad en términos de velocidad, multimodalidad o coste. En la práctica, mis primeras impresiones reflejan una experiencia con menos alucinaciones y más velocidad.

La gran ambición de OpenAI con GPT-5 ha sido convertir su modelo en una suerte de agente digital gracias a entender mejor las instrucciones, gestionar mejor los contextos extensos y optimizar el trabajo con herramientas externas. Ahora ya no solo da respuestas, también ejecuta tareas: puede generar software, organizar calendarios, preparar informes, entre otras habilidades. Pero OpenAI sigue pecando en pequeños detalles.

Porque puede que ChatGPT haya mejorado, pero la base de datos de la que sigue tomando información es vieja, concretamente desde junio de 2024, algo providencial para cualquier tarea que requiera aplicar conocimientos que hayan variado a lo largo de este año largo. Si quisieras por ejemplo conocer tus derechos y obligaciones como inquilino o arrendador en el estado español, pasaría por alto la nueva ley de la vivienda (que data de 2025).

Es cierto que siempre queda la opción de la 'Búsqueda en internet', pero sigue siendo una tarea diferente y que además lleva implícito un ajuste manual que puede pasar desapercibido. De hecho, si preguntas algo como 'qué derechos y obligaciones tengo como arrendador en España', te mencionará la LAU y tendrás que insistir mencionando de forma proactiva la 'nueva ley de la vivienda' para que realice una búsqueda en internet.

