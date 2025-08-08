Estos son los límites de uso de GPT-5 en ChatGPT en sus diferentes planes. Cuando más pagues, mejor te parecerá

GPT-5 es ya una realidad. El nuevo modelo de inteligencia de OpenAI ha llegado con funciones muy interesantes en su capacidad de razonamiento, lo que le sitúa en las primeras pruebas como el mejor modelo de IA que hay ahora mismo disponible, incluso por encima de todos los modelos de Google. Pero, como ya ocurría en el pasado, dependiendo de lo que te quieras gastar así va a ser tu experiencia de usuario.

Una de las principales novedades que tenemos encima de la mesa, es que ChatGPT va a ser mucho más fácil de usar, sin necesitar un cursillo previo. El hecho de que desaparezca el selector de modelos, hace que no haya que estar pensando el mejor modelo que funcionará con la pregunta que se va a hacer. Solo hay que introducir un prompt y ya. Pero claro, para tener una experiencia completa hay que pasar por caja.

Una experiencia con GPT-5 por la que se debe pasar por caja

La realidad es que GPT-5 es el modelo que ahora mismo van a poder usar todos los usuarios que entren vía web o a través de la aplicación de ChatGPT. Pero, dependiendo del plan de suscripción, se van a poder usar más o menos sus características premium. Algo que ya ocurría en el pasado.

Y es que aunque podamos usar GPT-5 de manera gratuita, hay muchos límites que nos impedirán usar las funciones prémium, como por ejemplo Deep Thinking o el modo de investigación con total libertad y las veces que queramos. Y es por ello que se debe tener claro estos límites para saber si merece la pena o no pagar por el plan superior.

Ahora mismo OpenAI dispone de tres planes diferentes: el plan gratuito, el plan Plus que tiene un precio de 23 euros al mes y el plan Pro de 229 euros al mes. Cada uno cuenta con una experiencia diferente, y cuanto más caro sea más se va a poder usar el máximo potencial de GPT-5 sin ningún tipo de límites y sin tener que estar mirando el reloj constantemente.

Una de las dudas más generalizadas que puedes existir es la cantidad de mensajes que se puede enviar a ChatGPT y que esta responda con el modelo con mayor capacidad. Pues bien, en el caso de los usuarios gratuitos solo se van a poder enviar diez preguntas cada cinco horas, mientras que el plan Plus este límite aumenta a 80 preguntas cada tres horas. Y en el Pro lógicamente no hay límite. En el caso de que se supere este límite, se pasará a GPT-5-mini, que no cuenta con un rendimiento tan alto a la hora de preguntar.

Y si nos centramos en los usuarios gratuitos, cabe destacar que hay otros muchos límites habilitados como por ejemplo que no se puedan generar más de 3 imágenes al día, no se tiene acceso al modo de voz avanzado o el modo GPT-5 Thinking solo se permite una vez al día.

En la siguiente tabla se puede ver en resumen todo lo que se obtiene con cada plan:



Gratis plus pro Mensajes permitidos 10 cada 5 horas (si se supera pasa a GPT-5 mini) 80 cada 3 horas (si se supera pasa a GPT-5 mini) Ilimitado Modo GPT-5 Thinking automático 1 vez al día Ilimitado Ilimitado Modo GPT-5 Thinking manual No 200 mensajes la semana Ilimitado Thinking Pro No No Si Generación de imágenes Máximo 3 al día Límite superior al plan gratuito Ilimitado Modo de voz avanzado No Si Si Selector manual de modelos No (Es todo automático) Se puede elegir entre GPT-5 y GPT-5-Thinking Se puede elegir entre GPT-5 y GPT-5-Thinking. De manera temporal también modelos antiguos. Precio Gratis 23 euros al mes 229 euros al mes

De esta manera, podemos ver que cuanto más se pague más se va a poder disfrutar de la experiencia completa de ChatGPT sin tener que pensar en los límites. Uno de los puntos más importantes es la posibilidad de usar el razonamiento profundo con libertad y durante mucho más tiempo.

Pero donde de verdad se puede encontrar la verdadera experiencia es en el plan Pro que está pensado para tareas realmente complejas como compilación de código, hacer resúmenes muy largos, análisis técnicos o todo lo que requiera de un razonamiento avanzado y una minimización de errores gracias a Thinking Pro.

