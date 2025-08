He probado el nuevo modo estudio de ChatGPT y lo tengo claro que es el sueño de cualquier estudiante. Y de lospadres aún más

La inteligencia artificial ha revolucionado todos los sectores, pero si hay un lugar donde ha entrado como un elefante en una cacharrería es en el sector educativo: el profesorado tiene un problema a la hora de evaluar los conocimientos de sus estudiantes sin trampas y también quienes aprenden se enfrentan a un auténtico caramelo envenenado en tanto en cuanto hay pruebas que evidencian que en una fase de aprendizaje temprana recurrir a la IA para que te resuelva tareas pasa factura: no aprendes.

No obstante, usada con responsabilidad y moderación, la IA puede ayudarte a aprender más rápido. Y más ahora, que ChatGPT acaba de lanzar un nuevo modo estudio que no se limita a darte las respuestas sino que va paso a paso explicando el proceso para que aprendas. Algo así como una especie de profe particular a medida.

Según explica OpenAI, el modo estudio de ChatGPT se creo para estudiantes de universidad y servidora hace más de una década que salió de la universidad, así que me ha tocado desempolvar mis apuntes para ponerlo a prueba y descubrir sus virtudes y debilidades.

Prueba de conceptos

Algo que aprendí en mi clase de química analítica es la diferencia entre precisión y exactitud, dos conceptos que en el lenguaje coloquial suelen usarse como sinónimos, pero que no lo son. Veamos si ChatGPT lo tiene tan claro y cómo me lo explica como si no tuviera ni idea.

Objetivo: comprobar si el modo estudio explica conceptos complejos.

Prompt: enséñame la diferencia entre precisión y exactitud, nivel principiante.

Al comenzar me llama la atención cómo me habla, de forma cercana y parecida a un profe amigable. En lugar de limitarse a darme una definición, lo primero que hace es preguntarme para ver cómo de orientada estoy usando un ejemplo clásico: el de la diana, perfecto para entender la diferencia.

Después, se vale de más ejemplos prácticos para entender de forma intuitiva ambos conceptos y va soltando pildoritas clave. Finalmente, me propone profundizar con más ejemplos de la vida real y preguntas.

Prueba de recuerdo activo con tarjetas (aka pasar la lección)

Una buena forma de repasar conceptos es tirar de la técnica de estudio de "recuerdo activo": en lugar de repasarla completamente, la información atesorada se recupera con datos concretos. Es decir, en lugar de releer apuntes, que alguien te vaya preguntando.

Objetivo: Comprobar las funciones de tarjetas didácticas.

Prompt: Pon a prueba mis conocimientos de la tabla periódica con tarjetas didácticas.

Siempre me ha gustado lo de repasar la lección porque quita vicios y manías de cuando repasas (por ejemplo, incidir siempre en lo mismo y pasar por encima las mismas cosas) y con este modo estudio he podido prepararme un mini cuestionario de cinco preguntas que ha empezado fácil, pero que tras esta primera ronda ChatGPT me ha ofrecido subir de nivel y ahí ya la cosa se complica.

He probado a responder mal a una pregunta y ChatGPT no se ha limitado a darme la respuesta correcta, sino a darme más pistas para que le diera otra vuelta más. Al concluir, ofrece una tabla resumen con las respuestas y sus características y si así lo deseas puede hacerte otro test con esas cuestiones que has fallado.

Prueba con contenido propio

Puede que para conocimientos generales lo que ChatGPT sea suficiente, pero si quieres delimitar la materia a estudiar no hay nada como subirle contenido propio como por ejemplo tus apuntes. Yo no tengo, pero sí que he recurrido a una biblia del HDMI de Xataka para estudiármela a fondo con ayuda de la IA de OpenAI.

Objetivo: ver cómo trabaja con archivos propios.

Prompt: prepárame un test con este documento.

Lo primero de todo es que tienes que elegir el nivel, la extensión del cuestionario y cómo quieres que sea (tipo test, opción múltiple, verdadero/falso...) y a partir de aquí comienza el test.

Tras ver lo que hace pienso en lo verdaderamente útil que sería para alguien que le dan los apuntes de algo extremadamente específico o simple y llanamente, subir tus apuntes a mano (puede leerlo) y a partir de ahí repasar a fondo con tu contenido personalizado.

Consejo: otra tarea de lo más interesante que puedes hacer con esos apuntes que has subido es que te prepare un resumen o un esquema con lo más importante. Estudiar así es más fácil.

Prueba de escritura

Objetivo: cómo funciona para planificar o esquematizar ensayos.

Prompt: ayúdame a esquematizar un ensayo de mil palabras sobre el desafío de usar ChatGPT en la enseñanza para alumnos de bachillerato en España. Nivel de bachillerato.

Como ves, no pido que me escriba el ensayo simple y llanamente porque eso sería hacer trampa. Quiero que ChatGPT me ayude con los deberes para que yo aprenda, no que lo haga por mí. Su propuesta pasa por una estructura en cinco bloques donde sugiere una extensión y qué contenido debería incluir, si bien siempre puedes darle feedback para que

Reconozco que lo de estructurar contenidos y extensiones es algo que todavía a veces se me atasca porque no siempre sabes qué estructura encaja mejor, así que esta propuesta me viene como anillo al dedo. Ojo porque concluye preguntándome si quiero que me ayude a escribir la introducción: la tentación puede ser fatal.

Prueba de resolución de problemas

Una de las asignaturas que se me atascó al principio de la carrera fue Ecuaciones Diferenciales y la verdad, tuve que leer, releer y acudir a tutorías hasta que pasé a integrar en mi cabeza que ya no trabajaba con la clásica 'x' sino con 'dx'. Recuerdo mirar apuntes con ecuaciones resueltas y perderme de una línea a otra porque no entendía qué había pasado.

Objetivo: comprobar la resolución de ecuaciones.

Prompt: Ponme ecuaciones diferenciales de nivel de primero de ingeniería.

El proceso monitorizado y paso a paso me ha sorprendido gratamente en tanto en cuanto lo detalla con rigor matemático, si bien al alumnado podría costarle adaptar las ecuaciones manuscritas a las que se escriben en el ordenador, aunque siempre está la opción de ir escaneando los pasos tras escribirlo a mano.

Creo que esta función va a ser muy útil no solo para el alumnado, sino también va a quitarles muchos quebraderos de cabeza a madres y padres a los que las matemáticas de sus criaturas les vienen grandes.

Conclusiones del modo estudio de ChatGPT

Desde que ChatGPT dio el pistoletazo de salida al uso de la inteligencia artificial para el público en general ya había probado la IA para aprender, tanto con modelos generales como el propio de OpenAI y el de Gemini, como también con Gauth, la app china de moda entre la generación Z. Y mis experiencias habían sido dispares: por un lado no hay que descuidarse porque hay errores y por otro, el gran peligro es que en lugar de enseñarte lo haga por ti.

Según mi experiencia el modo estudio de ChatGPT supera a todo lo anterior, con útiles bazas colaterales como su memoria (que sirve para recordar en qué fallas) o su capacidad para leer imágenes que se torna en esencial para los apuntes manuscritos.

Me gusta cómo se adapta al nivel, tus preferencias y hasta cómo aprendes. El procedimiento del paso a paso es bueno, el tono es amigable y que los ejemplos sean cercanos ayuda bastante. Por supuesto, que no te de apuro preguntar a la máquina es un plus.

Todavía tiene cosas por pulir: faltan disciplinas como por ejemplo la programación, se echa en falta que disponga de algún sistema estadístico de fallos/usos y aunque va bastante bien en hechos y lógica, todavía cojea en aquellas materias que requieren de creatividad, como la escritura o los ensayos.

En cualquier caso, es una herramienta fantástica para salir de atascos, resolver dudas y fijar conceptos. Eso sí, sigue requiriendo de cierto cribado de datos y manejo que no todo el mundo conoce (el escenario de uso ideal es una persona joven, que aunque domine el móvil igual no pilota tanto de cómo escribir una ecuación) y también por supuesto de interés y trabajo propio.

Si un adolescente no quiere aprender, seguramente un profesor particular delante insistiendo sea más efectivo que ponerle delante de un ordenador con este modo. Eso sí, si un padre o una madre supervisa a su criatura y se vale de este modo, le va a poder echar una mano hasta la universidad.

