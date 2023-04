Buscaba el mejor traductor y he acabado usando ChatGPT. Me ha convencido tanto que voy a dejar Google Translate y DeepL

Una de las claves de la popularidad de ChatGPT es la cantidad de tareas que puedes hacer en tu día a día con el chatbot con el modelo de lenguaje por Inteligencia Artificial GPT, entre ellas, traducir textos. Sin ir más lejos, teóricamente traduce tan bien que el de traductor es uno de los trabajos que corren riesgo con la inteligencia artificial, según el informe de OpenAI. Pero es que el poderío de GPT también amenazan otras herramientas de traducción gratis tan famosas como el traductor de Google o el que se autoproclama el mejor traductor del mundo, DeepL. ¿Quién es mejor traductor: Google Translate, DeepL o ChatGPT?

¿Cómo ha de ser un buen traductor?

Vamos a establecer mínimos. El objetivo principal de un traductor es ser capaz de transferir el significado de un discurso escrito u oral a otra lengua sin que pierda ni su significado ni sus matices. Es decir, que no vale con intercambiar palabras con el mismo significado en dos idiomas, sino que debe transmitir el significado del conjunto.

Por supuesto, tampoco vale con transferir la información entre idiomas de forma literal, sino que debería comunicar el significado que el emisor tenía previsto conservando el tono, la connotación cultural y el contexto. De ahí que la carrera sea traducción e interpretación. Una buena traducción es un arte a la altura de pocas personas y menos máquinas (si es que las hay).

La traducción automática añade un plus de dificultad porque las estructuras varían entre idiomas. Por ejemplo, en francés los pronombres tienen género mientras que en euskera no existe el género.

La guinda del pastel es el contexto y lo coloquial: una misma frase puede cambiar en función de dónde lo digas y las modas y juegos de palabras resultan problemáticos de traducir e interpretar.





Expresiones idiomáticas y coloquialismos

Al traducir un coloquialismo se corre el riesgo de que lo traducido pierda el significado inicial y la intención al del idioma original. Empezamos con un clásico de la lengua castellana que pasaremos al inglés: llevarse el gato al agua, que significa conseguir algo.

Google Translate

ChatGPT no solo lo entiende, sino que da dos posibles traducciones

DeepL sube la apuesta entendiendo y ofreciendo varias alternativas

Aquí hay gato encerrado, Google. Mientras que ChatGPT y DeepL son capaces de entender la expresión, a Google Translate le metemos un gol por toda la escuadra con esta expresión idiomática.

Hemos probado qué tal se defienden con los coloquialismos con un dos en uno: "tuve que buscarme un curro porque no tenía plata", mezclando un poco el castellano de España (curro) con el de Argentina (plata) y las tres son capaces de entenderlo y traducirlo adecuadamente. Asimismo hemos introducido otras frases como "Me quedé de piedra", que las tres herramientas traducen adecuadamente como "I was stunned", pero con la frase "lo intenté, pero no hay tu tía", solo ChatGPT salió airosa. Como extra, mientras que DeepL y Google Translate se limitan a traducir, ChatGPT ofrece la traducción y una explicación sobre el significado.

ChatGPT

DeepL

Google Translate

Precisión

Pequeñas y sutiles diferencias entre el texto original y su traducción pueden alterar por completo su significado. Comenzamos con algo relativamente sencillo: traducir del castellano al inglés este refrán "No hay mal que por bien no venga".

Google Translate

DeepL

ChatGPT

Not bad, todos salen airosos. Así que ahora probamos con una frase y un idioma que de partida, por ser minoritario, da una vuelta más de dificultad a la tarea. "Euskaldunak ez du hotzik", cuya traducción del euskera al castellano sería algo así como "Los vascos no tienen frío", una fanfarronada que refleja el carácter duro y resistente.

Google Translate

La primera en la frente: DeepL no detecta ni permite traducir del o al euskera. Google sí, pero el significado deja bastante que desear y ni siquiera es buena la traducción literal. Aprovechando que ChatGPT lo permite, le invitamos a que interprete la frase: la clava.

ChatGPT

Otra oportunidad, esta vez con idiomas más mainstream: "No hay mal que por bien no venga".

Mezclando idiomas: spanglish, euskañol...

Poco a poco ya vamos arrojando algo de luz sobre el hype pudiéramos haber provocado con la propuesta de este artículo. ¿Cómo, que he usado una palabra en otro idioma? Bueno, es que lo de mezclar idiomas es relativamente común y puede dificultar la tarea de traducción de las tres herramientas que estamos probando.

Empezamos con un verso de la canción LLYM de Rosalía "Me diviertes, maybe tú eres el que me libera", del castellano al inglés.

ChatGPT

Google Translate

DeepL

Habida cuenta que los tres salen airosos, vamos a añadir un poco de picante al asunto combinando dos idiomas en la misma palabra. Vamos, inventando palabras que las personas con el conocimiento en ambas palabras podemos entender, como rantear, hypear (en ambos casos en spanglish) o bukatuar (euskañol). "Me estoy hypeando con esta película".

ChatGPT

Google Translate

DeepL

Aunque DeepL y ChatGPT ofrecen una traducción más depurada, los tres entienden la mezcla y combinación de idiomas.

Google Translate, DeepL vs ChatGPT: ¿cuál traduce mejor?

Aunque las tres herramientas han demostrado su poderío en tareas complejas y en última instancia siempre quedará sujeto a la traducción en concreto que vayamos a llevar a cabo, la realidad es que de acuerdo con nuestros experimentos, ChatGPT ha sido el mejor traductor ante esta batería de pruebas.

Es de justicia reconocer que DeepL se ha quedado cerca, ofreciendo alternativas y buena comprensión, aunque ya hemos visto que no ofrece soporte en tantos idiomas, lo que puede ser crucial. El último puesto corresponde a Google Translate, pero Google ya se ha puesto manos a la obra y la inteligencia artificial de Bard llegará de forma inminente a su traductor.

No obstante y como señala Xose Castro en Twitter, especializado en traducción, todavía está lejos de una buena traducción e interpretación humana: se le resisten algunos coloquialismos, expresiones idiomáticas y frases hechas, confunde y le cuesta distinguir géneros, se le atragantan ciertos false friends, entre otros.

En Genbeta | Este mapa interactivo traduce cualquier palabra o expresión corta a todos los idioma de Europa