ChatGPT es ya mi mejor aliada para estudiar: con este prompt hice que leyera los apuntes y creara un test interactivo

El verano está a la vuelta de la esquina, y eso también significa que la temida época de exámenes está a punto de comenzar. La selectividad o los exámenes finales en la universidad son algunas de las citas más importantes para los estudiantes en las próximas semanas, y la inteligencia artificial puede ser una gran aliada para estudiar. Lo sé por experiencia propia.

Hoy en día, la IA se puede usar para todo: generar imágenes, redactar textos o incluso ayudarte en tareas creativas. Pero con el prompt adecuado, también puede convertirse en una herramienta muy útil para preparar tus asignaturas.

Un prompt para que ChatGPT te lea los apuntes

En Reddit, un usuario que afirmaba tener TDAH compartió un truco ideal para estudiar en cualquier parte: convertir la IA en una especie de pódcast que lee los apuntes en voz alta y genera preguntas tipo test sobre el contenido.

Y lo cierto es que, para quienes aprovechan los momentos de caminar, hacer ejercicio o incluso limpiar la casa, escuchar los apuntes puede ser una forma muy efectiva de repasar en segundo plano.

La idea es sencilla: con una simple fotografía de una página de apuntes y el siguiente prompt, la IA se encarga del resto. El mensaje es este:

"Voy a subir una captura de pantalla de una página de libro de texto. Léemelo textualmente y luego explícame cualquier parte técnica de una manera fácil de entender. Después de eso, hazme 3 preguntas de opción múltiple (una a la vez) basadas en el texto. Después de haber respondido a las preguntas, pregunte por la siguiente carga".

Una vez introduces este prompt en la app móvil, basta con activar el modo de voz (solo disponible en la app para móviles, no en la versión web), subir la imagen de los apuntes y decir “Ejecuta el prompt”. En ese momento, la IA comenzará a leerte el contenido en voz alta y, al finalizar, formulará preguntas para reforzar el aprendizaje.

Lo mejor es que, una vez completas una ronda de preguntas, puedes subir otra imagen y continuar con el siguiente fragmento del temario. En definitiva, es una forma excelente de sacar partido al modo de voz de la app y aprovechar al máximo el tiempo, incluso mientras realizas otras tareas. Ideal para quienes buscan ser más productivos en plena recta final del curso.

Además, se puede personalizar como mejor se quiera enriqueciendo aún más el prompt. Se puede optar por solicitar que se describan las imágenes que aparecen en los apuntes o que en lugar de transcribir el tema de manera literal se explique con un tipo de lenguaje concreto.

Aunque con imágenes no se queda. También se pueden subir temas en formato PDF, aunque recomiendo que no sea muy extenso, ya que puede no ofrecer la misma experiencia.

