Wuolah busca entenderse con las universidades mientras el rector de Unizar no ve "ningún problema" con los apuntes estudiantiles

Los responsables de Wuolah, la plataforma de intercambio de apuntes probablemente más popular de España, han solicitado reunirse con la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. Lo anunció este lunes el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, al pronunciarse sobre la polémica suscitada tras la comunicación que envió a su estudiantado, y lo ha confirmado a Genbeta el jefe de Operaciones y Comunicación de la compañía, Enrique Ruiz.

Mayoral y la Universidad de Zaragoza no tienen ningún interés en que desaparezca Wuolah, aseguró, porque entienden que "puede ser útil para el estudiantado, pero hay que hacer las cosas bien". Unas palabras que han sido bien recibidas por el cofundador de la plataforma de apuntes, que celebran que comparta su visión. "Ayudamos al estudiante", subraya Ruiz.

"No hay ningún problema en que los estudiantes compartan apuntes elaborados por ellos", ha dicho el rector de la Universidad de Zaragoza

"Queremos solucionar las cosas con las universidades y tranquilizar al alumno"

En la reunión con Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, la CRUE, los responsables de Wuolah quieren presentarles funcionalidades con las que están trabajando y que les permitirán, nos cuenta, "identificar contenido que pueda infringir derechos de autor".

Actualmente, Wuolah incorpora un sistema de reporte que permite a cualquiera avisar a la plataforma de contenido que puede estar infringiendo derechos y no ser original. Cuando reciben uno de estos avisos, verifican la información recibida y actúan en consecuencia en el corto plazo, 24-48 horas, eliminando el contenido si efectivamente no es original y no se trata de apuntes estudiantiles.

El siguiente paso es el que van a presentar a los rectores y rectoras de las universidades españolas: funcionalidades para evitar casos como el que se ha dado con el material docente de profesorado de la Universidad de Zaragoza

El siguiente paso es el que van a presentar a los rectores y rectoras de las universidades españolas. Tecnologías que, sin necesidad de reporte previo, sean capaces de analizar el contenido que se sube a la plataforma e identifiquen aquel que no esté permitido. "Son características que van destinadas a prevenir casos [como el del material docente de la universidad zaragozana]", explica el jefe de Operaciones y Comunicación.

Wuolah, recordemos, define como apuntes los documentos originales creados por el alumno, quedando excluido por tanto aquel material de autoría del profesorado, el que reclamaba retirar el rector de Unizar. "Estamos por la labor de mejorar todo esto, pero también tenemos la idea clara y firme de que no todo el contenido que se da en clase es obra del profesor", apunta Ruiz.

"Lo que no podemos permitir es que algunos profesores amenacen a estudiantes con un suspenso", afirma el jefe de Operaciones y Comunicación de Wuolah

Este mensaje, que quieren reforzar de cara a su comunidad de usuarios, viene motivado por el temor de algunos estudiantes a subir sus apuntes ante posibles problemas. "Lo que no podemos permitir es que algunos profesores amenacen a estudiantes con un suspenso por haber compartido unos documentos que dudosamente esos profesores podrían demostrar que son suyos", destaca.

Es una clara defensa de su posición al respecto de los apuntes de los alumnos y su autoría, un debate que ya se está dando. Documentos originales de nueva creación que, pese a basarse en la explicación de un docente, entienden que incorporan información inexistente hasta el momento y en los que el autor, en este caso el alumno o alumna, suma también un trabajo propio. "El alumno crea los apuntes a partir de las explicaciones del profesor y los crea dedicándole mucho tiempo con sus propias palabras, reflexiones, consulta de otros textos en internet, vídeos de YouTube… En definitiva, los crea con su propio esfuerzo", resumían en un tuit.

Una visión que parece coincidir de nuevo con la del rector Mayoral, que dijo también este lunes que "no hay ningún problema en que los estudiantes compartan apuntes elaborados por ellos".