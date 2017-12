Ya se han gastado más de 1 millón de dólares en el juego de gatitos virtuales basado en blockchain

Hace unos días se lanzó CryptoKitties, uno de los primeros juegos online basados en blockchain. Aquellos que se hayan tomado esta iniciativa a chiste tienen ahora que enfrentarse a la cruda realidad: la gente se está gastando mucho dinero en esta plataforma.

Actualmente ya se han gastado más de 1,3 millones de dólares comprando y vendiendo gatitos virtuales. Nos podemos encontrar transacciones que se venden desde ~50 ETH (unos 23.000 dólares) hasta los 113.000 dólares (-246 ETH) que se han gastado en el gato "génesis".

El 15% de las transacciones de Ethereum tienen que ver con el juego.

Eso significa que la gente está gastando mondes virtuales para comprar gatitos virtuales. Este juego fue creado por AxiomZen, una empresa de San Francisco que ha visto como su producto se ha convertido en una de las últimas sensaciones.

Para demostrarlo, debemos saber que el 15% de todo el tráfico de Ethereum actual tiene que ver con este juego. Este éxito repentino está dando lugar a algunos problemas, y muchas transacciones están llevando más tiempo del que deberían:

🚨🚨🚨🚨 Due to network congestion, we are increasing the birthing fee from 0.001 ETH to 0.002 ETH. This will ensure your kittens are born on time! The extra is needed to incentivize miners to add birthing txs to the chain. Long-term solution will be explored very soon! 🚨🚨🚨🚨 — CryptoKitties (@CryptoKitties) 3 de diciembre de 2017

Cómo gastar tu dinero virtual en CryptoKitties

Es una especie de Neopets basado en Ethereum, ya que los gatitos solo pueden ser comprados mediante monedas virtuales. El punto importante es que cada gato es completamente único y te pertenece completamente a ti.

No te lo pueden quitar, no se puede replicar y no se puede destruir.

Eso sí, se puede vender o intercambiar. Gracias a la tecnología blockchain se puede rastrear la propiedad de cada uno de estos gatitos virtuales de manera segura. Si lo quieres probar, la manera más sencilla de hacerlo es seguir los siguientes pasos:

Descargar la extensión MetaMask (que te da la posibilidad de enviar y recibir Ethereum desde tu navegador)

MetaMask (que te da la posibilidad de enviar y recibir Ethereum desde tu navegador) Ir a la web de CryptoKitties y haz click en "Start meow"

El juego se lanzó con 100 gatos "fundadores" y cada quince minutos se genera un nuevo gato "gen 0". Aparecerá con un precio que es el promedio de las cinco últimas ventas más el 50%. Su valor irá decreciendo pasadas las 24 horas, hasta que alguien decida comprarlo.

Cada uno podrá vender sus gatitos mediante una puja, estableciendo un precio de partida y un precio final. Puedes mezclar tus propios gatos o puedes hacerlo con los de otros usuarios. Cada usuario debe establecer una tarifa que deben pagar los demás si quieren mezclarse con sus gatos.

En muy pocos días hemos visto como esta iniciativa ya ha conseguido generar una base de usuarios importante, marcando un antes y un después en la historia de Ethereum.

