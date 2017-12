CryptoKitties, el juego basado en blockchain para coleccionar gatos virtuales y venderlos por criptomonedas

El blockchain o cadena de bloques es la tecnología más de moda y se puede aplicar a todo tipo de transacciones, no solo al intercambio de criptomonedas como Ether y Bitcoin. Un ejemplo sumamente interesante de esto es CryptoKitties, uno de los primeros juegos online construidos sobre blockchain.

CryptoKitties es como un Neopets pero con Ethereum. El juego se centra en la compra, colección y cría de gatitos virtuales. Esos gatitos solo pueden comprarse con criptodivisas, lo que los convierte en algo así como "criptocoleccionables".

El detalle aquí está en que gracias al blockchain y el algoritmo que utiliza el juego, cada gatito es único y te pertenece al 100%, no te lo pueden quitar, no se puede replicar y no se puede destruir. Pero si lo puedes vender o intercambiar.

La tecnología blockchain se encargará de rastrear la propiedad de cada gatito de forma segura, de la misma forma que se verifican las criptomonedas de alguien en una cartera.

La diferencia entre un coleccionable tradicional y uno de estos criptogatitos, es que puedes mezclarlos unos con otros para generar más crías únicas, crías que luego podrás vender en el mercado de CryptoKitties o por tu cuenta donde mejor te parezca.

Para empezar a jugar necesitas comprar tu primer gatito. Para ello es obviamente necesario invertir dinero, pero no te sirve una tarjeta de crédito, tienes que comprar Ether (la criptomoneda que aceptan en CryptoKitties) y crear una cartera digital para poder pagar por tus gatos.

Esa cartera será creada en MetaMask, una cartera digital usada específicamente para trabajar con webapps. Ahí tendrás un lugar seguro donde almacenar tus CryptoKitties, como tu banco de gatos virtuales. Esos datos además serán usados como tus credenciales de inicio de sesión al juego.

Si vives en Estados Unidos puedes comprar Ether directamente desde MetaMask con tu tarjeta de crédito, si estás en otro lugar vas a necesitar comprar Ethereum en algún mercado como Coinbase.

El valor actual de un ether (ETH) es de 387 euros al momento de esta publicación. Los precios de un CryptoKittie en el Marketplace del juego varían mucho dependiendo de la rareza de cada uno, puedes encontrar gatos en 0.0029 ether (1.1 euros aproximadamente), o gatos que cuestan más que una casa.

Puedes mezclar tus propios gatos o puedes hacerlo con los de otros usuarios. Cada usuario pone una tarifa que deben pagar los demás si quieren mezclarse con sus gatos. Además de esto, cada vez que mezclas un gato debes pagar "Gas", es decir, el costo de procesamiento para hacer la transacción en Ethereum.

🌈FUN FACTS🌈



- 120 ETH has been processed in the marketplace within 1 week

- 3.5% of ALL Ethereum transactions + 2nd contract on the blockchain

- 873 users with an average of 15 kitties each

- $4,700 USD kitty sold on day of launch

- 19,264 CryptoKitties released or bred 🐈