El creador del lenguaje C++ terminó siendo programador "por error". Pero tiene varios consejos para los jóvenes del sector

Hace un par de años, repasábamos quién era Bjarne Stroustrup. Si no te apetece hacer clic (hazlo, está muy interesante) te lo resumimos en pocas palabras: se trata del creador del lenguaje C++, uno de los más usados del mundo desde su lanzamiento en 1985.

Por esas mismas fechas, en una mini (muy mini) vídeoentrevista concedida a la plataforma europea de empleo tecnológico Honeypot.io, desvelaba algo curioso sobre su vocación profesional: que terminó dedicándose a la programación "básicamente por un error".

Y es que, tras hacer la Selectividad, y tener que decidir en qué carrera matricularse, decidió que una de sus materias favoritas —Historia— era "una carrera pésima", aunque podía ser "un buen pasatiempo".

"Entonces elegí matemáticas. Pero mientras estudiaba matemáticas quería hacer algo práctico, algo que tuviera algún atractivo más allá de las matemáticas puras. Y me inscribí en lo que en Dinamarca se llamaba "matemáticas con datalogi". "Datalogi" es la palabra danesa para informática, pero yo entonces no lo sabía [Stroustrup entró en la universidad a finales de los 60], pensaba que era una rama de las matemáticas aplicadas".

"Así que me inscribí en esa asignatura y con el tiempo descubrí dos cosas: una, que no era tan bueno en matemáticas como pensaba, cosa que les sucede a la mayoría de los estudiantes de matemáticas, y que la programación era muy divertida […]. Así que todo comenzó cuando un estudiante ignorante escogió algo que no sabía qué era".

Llegó por error, se quedó porque sabía lo que hacía

Pero, como decíamos, por muy fortuita que fuera su llegada a este campo profesional, ha disfrutado de una larga, productiva y exitosa carrera… así que hace unos meses, en otra (igualmente breve) entrevista para Honeypot.io, Stroustrup aprovechaba para resumir sus consejos, tanto laborales como, en general, para la vida de los aspirantes a programador.

Empieza de manera contundente:

"No te especialices demasiado, no estés demasiado seguro de conocer el futuro".

Ambas frases están, claro, directamente relacionadas. Stroustrup explica a continuación que ha visto a demasiados jóvenes especializarse mucho en un campo y comprobar luego, un par de años más tarde, que quizá no lo habían hecho en el campo correcto… incluso si, efectivamente, sí era el correcto cuando empezaron a estudiar para el mismo.

Y es que la tecnología evoluciona que es una barbaridad. Así que, dicho con otras palabras:

"Sé flexible y recuerda que las carreras y los trabajos son algo a largo plazo".

Porque esos jóvenes que Stroustrup ha visto equivocarse apostando por la especialización "se terminan quemando en el proceso".

Y es que la formación de un programador no sólo ser amplia dentro de su campo…

"Mi propia educación fue bastante amplia: he trabajado con compiladores, con múltiples lenguajes —creo que he llegado a conocer dos docenas de ellos—, con arquitectura de máquinas, con sistemas operativos… y todo ese conjunto de habilidades resultó ser útil".

Pero también debe ser amplia fuera del mismo:

"Me encuentro con un montón de 'geeks junior' que piensan que lo único que importa es la especialidad de la informática: la programación o la inteligencia artificial o los gráficos o algo así. Y, bueno, no es así…".

"Nunca me arrepentí del tiempo que le dediqué a la historia y a las matemáticas. Las matemáticas te agudizan la mente, la historia te da una idea de tus limitaciones y de lo que pasa en el mundo".

Y es que, según Stroustrup, cuando te formas básicamente lo que estás construyendo es una 'cartera de aptitudes', y por eso nos interesa que esa cartera tiene que ser lo más amplia posible, para ser capaces de reconocer y aprovechar las muchas oportunidades que se nos presentes.

Pero ni siquiera se trata de poder aprovechar opciones laborales fuera de la propia programación, porque, incluso si encuentras el trabajo que buscabas en dicho campo, limitarte a codificar no te permitirá tener impacto en el mundo tecnológico, algo que "muchos nerds caricaturescos olvidan siempre".

"Piensan que si pueden escribir el mejor código, cambiarán el mundo. Pero tienes que ser capaz de escuchar. Tienes que ser capaz de comunicarte con tus futuros usuarios y aprender de ellos. Y tienes que ser capaz de comunicarles tus ideas".

Pero más allá de todo eso, nuestro protagonista cree que, a veces, los que se queman lo hacen sencillamente

"Porque no han pasado suficiente tiempo haciendo amistades y teniendo una vida fuera de la informática. […] Tómate tiempo para tener una vida equilibrada".

Haced caso a Stroustrup, gente. Que sabe de lo que habla.

Una versión anterior de este artículo se publicó en 2024.

Imagen | Marcos Merino mediante IA

