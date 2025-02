La Casa Blanca pidió a la industria que dejara de usar C/C++. Proponen este lenguaje por el que hay una guerra abierta en Linux

En el último mes, coincidiendo con el retorno de Donald Trump, la Casa Blanca ha dado un giro en muchas de sus políticas de los últimos cuatro años... pero hay una, relativa al ámbito tecnológico, de la que no hemos oído por ahora que tengan intención de rectificar...

...hablamos del muy comentado llamamiento a la industria tecnológica para abandonar el uso de los históricos lenguajes de programación C/C++ en favor de nuevos 'lenguajes seguros'.

El documento, publicado por la Administración de Seguridad Cibernética y de Infraestructura de Estados Unidos (CISA) hace ya más de un año, no concretaba a qué lenguajes seguros se refería... con una única excepción 'a título de ejemplo': el popular (pero cada vez más polémico) Rust.

La joven estrella contra la vieja guardia

Desde su creación, C y C++ han sido los pilares de la industria del software, formando la base de sistemas operativos, así como de infraestructura crítica y aplicaciones de alto rendimiento (es decir, de software que el usuario doméstico nunca llegará a utilizar, pero cuyas vulnerabilidades sí terminará sufriendo).

Sin embargo, su flexibilidad y potencia han venido acompañadas de una serie de riesgos de seguridad difíciles de mitigar, especialmente en lo que respecta a errores de gestión de memoria, como desbordamientos de búfer y 'uso de memoria después de liberación'.

Por otro lado, desde su creación en 2010 (el lenguaje C data de 1972), Rust ha ganado notoriedad por su capacidad de ofrecer seguridad en la gestión de memoria sin sacrificar el rendimiento.

Diseñado desde sus inicios con un enfoque en la seguridad y la concurrencia, Rust utiliza un mecanismo que previene errores comunes de memoria en tiempo de compilación, eliminando así una gran cantidad de vulnerabilidades explotables.

Grandes corporaciones tecnológicas como Microsoft, Google y Amazon llevan ya un tiempo experimentando con Rust en diversos proyectos, y reconocen haber experimentado mejoras significativas en seguridad y estabilidad.

Incluso el equipo desarrollador del kernel de Linux comenzó hace un tiempo a integrar soporte para Rust de manera experimental, lo que hizo que muchos se lanzasen a anunciar un cambio de paradigma en la programación de bajo nivel.

Un anuncio algo apresurado, viendo lo que ha pasado después.

Linux: sólo la punta del iceberg del futuro de la industria

Decía Antonio Gramsci que las crisis políticas consisten en que "lo viejo está muriendo y lo nuevo no termina de nacer". Thomas Kuhn, sobre las 'verdades científicas', decía que "no triunfan convenciendo a sus oponentes y haciéndoles ver la luz, sino esperando a que mueran y a que llegue una nueva generación" favorable a la nueva 'verdad'.

Bueno, pues con Linux está pasando un poco eso: aunque nominalmente hay en marcha un celebrado proyecto para integrar soporte para Rust, dentro de la comunidad de desarrolladores, ha surgido una división entre los entusiastas (pero minoritarios) defensores de Rust y los 'tradicionalistas' que consideran que C sigue siendo la mejor opción para el núcleo del sistema operativo.

Linus Torvalds, creador de Linux, ha mostrado una actitud ante este debate que ha ido deslizándose desde lo cauteloso (reconociendo que ve potencial en el lenguaje, pero que la transición debe ser gradual) hacia lo sesgado (criticando con duras palabras a desarrolladores que denunciaban el sabotaje interno a Rust).

Y es que la adopción de Rust ha generado tal polémica dentro de la comunidad que algunos desarrolladores terminaron llevando el debate a las redes sociales. La reprimenda de Torvalds ya se ha traducido en una dimisión muy sonada en el bando pro-Rust, dentro del cual cunde la sensación de que su batalla está perdida dentro del equipo del kernel.

¿Qué significa esto para la industria del software?

El llamamiento de la Casa Blanca no fue una mera sugerencia: afectará (aunque no a corto plazo) a su política de contratación de proveedores y es, en general, es una señal clara de que la seguridad en la infraestructura digital es una prioridad a nivel gubernamental. Es muy poco probable que C y C++ se conviertan en minoritarios a corto plazo, pero la presión por adoptar Rust y otros lenguajes seguros va a seguir creciendo de manera constante.

