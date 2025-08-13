Las empresas mienten para conseguir talento: desde decir que hay teletrabajo, hasta falsear las oportunidades de crecimiento

Mucho se habla de que, a la hora de querer obtener un nuevo empleo, los candidatos suelen mentir, mostrar sus cualidades y conocimientos mucho mejor de lo que son, hablar de su excelente nivel de inglés (cuando en realidad es básico), y otros trucos por el estilo. Pero las empresas también mienten, y lo demuestra un nuevo estudio.

A una usuaria de Reddit le dijeron que tenía que trabajar desde casa a no ser que fuese necesario ir a la oficina y que, cuando arrancó sus funciones, resultaba que hacía falta, por una u otra razón, ir a la oficina todos los días.

También está el inversor que habló sobre cómo los líderes "engañaron" a tanta gente prometiendo teletrabajo para siempre solo porque querían atraer talento. Y ahora un estudio desvela que nada de esto es casual. Es una técnica de los reclutadores.

Una encuesta realizada por Resume Builder arrojó la conclusión de que los jefes también mienten a los candidatos, y las mentiras más comunes se refieren a las responsabilidades del puesto, las oportunidades de crecimiento y las oportunidades de desarrollo profesional. Cuatro de cada diez directivos han afirmado que lo hacen.

Mentiras en las entrevistas de trabajo

El 36% de los gerentes de contratación dicen haber mentido a los candidatos sobre el puesto o la empresa durante el proceso de contratación. De este grupo, el 75% miente en la entrevista, el 52% en la descripción del puesto y el 24% en la carta de oferta.

Dice Resume Builder que las mentiras más comunes se refieren a las responsabilidades, el crecimiento y las oportunidades de desarrollo profesional del puesto.

El 92% dice haber tenido un candidato al que mintió para aceptar una oferta de trabajo, mientras que el 36% de los responsables de contratación mienten a los candidatos en general. Y un 6% dice que miente todo el tiempo, mientras que el 24% dice que lo hace la mayor parte del tiempo. Por otro lado, el 45% dice que miente sólo algunas veces y el 25% dice que no miente con frecuencia.

La gran mayoría (80%) de los gerentes de contratación dice que mentir es “muy aceptable” (14%) o “algo aceptable” (66%) en su empresa.

Por qué mienten las empresas

Una de las respuestas puede ser aceptada como válida. Los gerentes dicen que mienten para "proteger la información confidencial de la empresa". Otra de las razones es "para encubrir información negativa sobre la empresa".

Y otras de las razones es para atraer talento y conseguir al candidato que quieren. Por tanto, en la encuesta, los líderes de contratación encuestados dicen que mienten para "atraer a quienes buscan empleo, exagerando sobre algunos beneficios"; dicen "deliberadamente cosas que agraden al candidato"; o buscan que "el trabajo parezca mejor de lo que realmente es".

El objetivo en muchos casos es el de "atraer candidatos más calificados". Un 20% mienten sobre teletrabajo, como puedes ver en este gráfico:

Las mentiras funcionan

De los gerentes de contratación que mienten a los candidatos, el 92% dice que un candidato engañado aceptó la oferta de trabajo, así que parece que funciona.

Sin embargo, deja de hacerlo con el tiempo: el 55% dice un empleado renunció después de haber sido contratado con informaciones falsas, como resultado de descubrir que les mintieron en el proceso de contratación.

Y en muchos casos renuncian antes de que pasen tres meses.

Una versión anterior de este artículo se publicó en 2024.

Imagen | Marcos Merino mediante IA

En Genbeta | Microsoft ha descubierto que forrarse y despedir a miles de empleados es compatible. El problema es que no está sola