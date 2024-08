Aceptó un empleo donde se teletrabajaba a "no ser que fuera necesario ir a la oficina". Resultó que era necesario ir a diario

Hay un descontento general de trabajadores en sus puestos de trabajo. Esto se traduce en diferentes prácticas que recogemos a menudo en Genbeta, que los expertos en recursos humanos e investigadores descubren. Por ejemplo, el año 2022 tuvimos una gran renuncia, sobre todo en Estados Unidos: personas dejando en masa su empleo con el objetivo de encontrar algo mejor.

En Europa lleva tiempo habiendo mucha rotación entre empleos, lo que no beneficia a las empresas, o personas echando en masa su CV a diversas compañías en una constante búsqueda de mejores oportunidades.

También está la llamada renuncia silenciosa, que consiste en hacer lo mínimo en el trabajo para que no puedan despedirte, pero no esforzarse mucho por una empresa por la que los trabajadores no se sienten valorados. O gente que decide, aprovechando esto, tener más de un trabajo y sacar beneficios económicos de varias empresas sin esforzarse mucho en ninguna de sus tareas, teniendo varios empleos a la vez (hay quienes lo hacen por necesidad para hacer frente a la inflación).

Empresas que mienten y engañan

Todo lo mencionado puede deberse a diversos motivos: jefes poco empáticos que hartan a los trabajadores; que la empresa impongan un modelo de trabajo sobre otro (por ejemplo, volver a la oficina a la fuerza, sin la oportunidad de teletrabajar); o no ver el salario aumentar de la mano de la inflación.

Incluso se ha acusado a empresas de mentir a los trabajadores, ofreciéndoles teletrabajo para siempre, para atraer talento, y luego forzar a la gente a volver a la oficina.

Hoy tenemos la historia de trabajadores que se unieron a una empresa asumiendo que trabajarían de forma remota. Tras pasar el proceso y aceptar el puesto, la empresa les dijo que "no era una opción". Abandonaron el trabajo tras enterarse del engaño y contaron su historia en Reddit.

La usuaria de Reddit u/meghanerd compartió su historia en el canal /antiwork, mostrando capturas de pantalla de conversaciones y mensajes de texto entre ella y su jefe. Había dejado claro durante el proceso de contratación que querían trabajar desde casa.

La oferta decía que podían trabajar de forma remota "excepto cuando fuera necesario" ir a la oficina y eso parecía un acuerdo justo. Al final, resultó que "necesario" era todos acudir los días.

Además, compartió capturas de pantalla de la conversaciones escritas con su jefe que han causado revuelo en Reddit. Por ejemplo, el directivo diciendo que está trabajando en casa y que a las 12 vuelve a la oficina y que a esa hora quiere que toda la plantilla pase por su oficina a dejar "el papeleo redactado en el escritorio".

También se ve cómo el jefe le cuestiona: "¿Por qué trabajas desde casa hoy?". Ella recordó que era parte del acuerdo. Su jefe respondió: "No, eso no es lo que te dije; se espera que estés de 9 am a 5 pm los lunes, miércoles y viernes, trabajando en casa los martes y jueves. No puedo cubrirte todo el tiempo" y también le dijo que había entendido mal la descripción del trabajo " que te he aclarado varias veces", según palabras del jefe.

No es la única empresa

Los usuarios de Reddit se pusieron del lado de esta trabajadora y otros compartieron experiencias similares. Uno comenta que, buscando trabajo encontró muchas empresas que "mentían descaradamente sobre ser remoto".

Y explica: "por ejemplo, hice clic en un trabajo que decía solo remoto y algunos de sus requisitos eran que tenía que hacer café para la oficina, transportar a otros empleados al trabajo y cuidar a las mascotas". Era como asistente en una clínica dental.

Otro comenta: renuncié a un trabajo que me prometieron a distancia con la obligación de ir un día a la semana a la oficina y añade que la oficina estaba a 1,5 horas de distancia. Tan solo una semana después de comenzar le dicen que han cambiado su política de trabajo y que habrá que comenzar a ir a la oficina entre 3 y 5 días semanales.

Añade el usuario, "un puesto de tech sénior, donde todo lo que hago está en un PC de escritorio, por lo que todo se puede hacer de forma remota, a menos que esté instalando físicamente un equipo nuevo. Esto supone conducir 3 horas al día para sentarme en un escritorio y hacer lo que hacía en casa". El profesional presentó su renuncia afirmando que sus mentiras sobre el teletrabajo era la razón principal para irse.

También pasa en España

También en Genbeta hemos recogido historias personales de gente en España que han vivido lo mismo. De hecho, eea la historia de una amiga personal que dejó su trabajo. Varios motivos la tenían muy cansada de la empresa en la que trabajaba. Y uno de ellos fue que la engañaron. La empresa la buscó por LinkedIn porque necesitaban a gente.

El salario estaba bien, pero el ambiente laboral era muy tenso entre sus compañeras y las compañeras y los jefes y, lo que es peor: le habían prometido algo en la entrevista que nunca se cumplía y era que siempre tenía motivos para necesitar ir a la oficina cuando le dijeron que se teletrabajaba a no ser que hubiera que ir a la oficina.

