Los incendios arrasan muchos lugares de España y del mundo. He descubierto un mapa de la NASA esencial para informarme de todo

Un verano más, las altas temperaturas, las olas de calor y los terribles incendios que llegan de la mano de este clima son la gran preocupación y no es para menos: hay gente perdiendo sus hogares y espacios naturales protegidos están siendo arrasados.

Lugares de España se han visto afectados y, si miramos este mapa creado por la NASA que muestra los incendios en tiempo real, vemos que muchos son los lugares del mundo padeciendo incendios masivos.

Concretamente se trata de una web con un campa global que nos ofrece información sobre estos terribles eventos, ofrecido y producido por la NASA a partir de los datos recabados por los satélites.

Además de poder ver en tiempo real qué incendios se encuentran ahora en activo, también se puede buscar un histórico sobre qué lugares del mundo han padecido este problema en los últimos meses del año (conociendo así regiones que han quedado calcinadas) como se ve en este ejemplo que hemos capturado del mapa:

Áreas del mundo que se han quemado entre entre y mayo de 2025

Un vistazo a… 13 TRUCOS para sacarle el MÁXIMO PROVECHO a GOOGLE MAPS

Cómo conocer los incendios activos en España y alertas de otros

Además, lo más urgente ahora, es posible ver qué lugares están sufriendo incendios, con una vista rápida y luego con más detalles como a qué latitud y longitud del mundo (solo con poner el ratón sobre la mancha roja) y ahí se informa de cuándo han sido detectados (si ha sido hace unas horas o ya incluso hace unos días). El panorama en estos momentos de escribir este artículo se ve de este modo:

Incendios localizados en España en las últimas 24 horas según la NASA

Además, en estos días de incertidumbre, también hay la posibilidad de recibir información al correo electrónico sobre nuevas alertas de incendios.

Usando la "Mesure tool area", es decir la herramienta de medida del área podrías también llegar a saber cuántos kilómetros cuadrados de terreno están sufriendo el incendio (muy útil para expertos o personas informando de estos graves incidentes).

Además, al acceder a la información que concreta cuánto tiempo ha pasado desde su detección, el mapa cambia los colores para dar estos datos a primera vista y, en estos momentos, afortunadamente, podemos ver que apenas hay fuegos que se acaben de reportar en la última hora, sino que la mayoría se detectaron entre 6 y 12 horas antes e incluso más:

Según el color que marca en cada incendio se puede saber cuántas horas hace que se detectó

Imagen | Foto de Karsten Winegeart en Unsplash y capturas de pantalla de la web de la NASA

En Genbeta | El verdadero tamaño de cada país del mundo, ilustrado en esta genial web en la que te puedes pasar horas comparando