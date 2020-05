YouTube está censurando automáticamente comentarios críticos con el régimen chino, y lo achacan a un error

Que el Partido Comunista Chino controla férreamente Internet dentro del 'Gran Cortafuegos' (y del 'Gran Cañón') y que muestra poca tolerancia con los comentarios críticos hacia el régimen (y una gran eficacia a la hora de suprimirlos) no es ninguna novedad.

Pero que YouTube, el portal de vídeos de Google, aplique la misma política, sí es una noticia que muchos usuarios encontrarán preocupante.

Todo indica que los algoritmos de YouTube están detrás de la sorprendentemente rápida eliminación de comentarios que hacen referencia a determinados términos frecuentemente utilizados por los críticos con el régimen chino.

Entre los mismos destacan "gongfei" (共匪), que se puede traducir como "bandido comunista" y cuyo uso se remota a Guerra Civil China; o "Wumao" (五毛), que se suele usar como referencia el ejército de trolls que el PCCh usa para difundir su propaganda online, de los que se rumorea que paga 50 centavos ("wumao" en mandarín) por publicación.

Palmer Luckey, fundado de Oculus VR y diseñador de Oculus Rift, ha explicado en un hilo de Twitter su propia experiencia, en la que ha podido comprobar cómo sus comentarios vertidos en YouTube sobre el Wumao desaparecían silenciosamente de la plataforma:

Picado por la curiosidad, el mismo autor de estas líneas ha intentado hasta en dos ocasiones escribir "Abajo el Wumao (五毛)!" en los comentarios de un vídeo de YouTube: tras esperar unos segundos y recargar la página con F5, ambos comentarios pasaron a vivir únicamente en su recuerdo.

Esta youtuber chino-estadounidense colgó un vídeo mostrando un resultado similar:

#YouTube "automatically" deletes a comment in Chinese, "Gongfei", which means "communist bandit", in 15 seconds.

This person tested 3 times, same result. #油管 15秒內自動刪除「共匪」留言,網友連試三次皆如此。

他們找了個比李飛飛更厲害的AI專家? pic.twitter.com/MLCeko0SIY