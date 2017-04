YouTube quiere luchar contra las noticias falsas y el discurso de odio ofreciendo talleres a los adolescentes

YouTube quiere hacer las paces con los más jóvenes. Luego de la polémica creada por el modo restringido y la censura de grandes cantidades de contenido LGTB+ sin razón aparente, la empresa se disculpó con los usuarios, y prometió seguir escuchando las preocupaciones de la comunidad.

En ese aparente mismo espíritu de fomentar una mejor comunidad han lanzado la iniciativa Internet Citizens, una serie de talleres que serán dados inicialmente en Reino Unido y que buscan ayudar a los adolescentes a identificar noticias falsas, utilizar herramientas online de forma responsable y promover tolerancia y empatía para luchar contra el discurso de odio y la discriminación.

Los talleres serán dictados por varios youtubers conocidos y han sido creados con el asesoramiento de la Policía Metropolitana y la Fundación Active Change. Planean enseñar a los más jóvenes en cómo lidiar con el discurso ofensivo, cómo reportar contenido inapropiado, moderar comentarios, identificar noticias falsas, y cómo usar YouTube para promover la diversidad.

En teoría suena muy bien, pero los problemas en la plataforma de vídeo continuan. Las quejas de los youtubers no han parado, muchos de sus vídeos con contenido LGTB+ ya no pueden ser monetizados o son filtrados por el modo restringido. Sin querer o no, YouTube está discriminando con este sistema, considerando inapropiados vídeos solo porque hay parejas homosexuales besándose en ellos.

Resulta un poco irónico que la empresa vaya a dictar talleres para enseñar cómo evitar las prácticas en las que ellos mismos han estado incurriendo, o para enseñar a los adolescentes a salir de su burbuja social e identificar noticias falsas, cuando el mismo Google es en parte responsable de crear las dos cosas.

Vía | Ars Technica UK

En Genbeta | Cómo es, para qué sirve y cómo activar o desactivar el 'Modo Restringido' de YouTube