YouTube quiere que tararees para buscar música. Prueba una nueva función para que encuentres esa melodía que no te sacas de la cabeza

Cada vez es más fácil encontrar cosas en Internet. Escribimos algunos términos, seleccionamos algunos filtros si estamos buscando un contenido particular (imágenes, vídeos, noticias)… et voilà! Resultados servidos en bandeja. Pero, claro, no siempre resulta tan fácil: en ocasiones, podemos tener algo en mente y no saber cómo describirlo en términos que podamos teclear en un formulario de búsquedas.

Como, por ejemplo, cuando tenemos una melodía en la cabeza y queremos encontrar el videoclip de la canción a la que corresponde. ¿Cómo describes eso? Lo lógico sería silbarlo o, mejor, tararearlo, ¿verdad? Pues eso mismo han pensado los responsables de YouTube.

Y es que la app móvil de YouTube ha introducido —por ahora, sólo para algunos usuarios, y sólo en fase de pruebas— una función utilísima que permite a los usuarios encontrar canciones tarareando o susurrando la melodía. Si se consolidara e implementara de forma generalizada esta funcionalidad en una de las aplicaciones más usadas para acceder a música en todo el globo, podría cambiar la forma en que experimentamos la música.

Cómo funciona

Esta nueva funcionalidad de 'búsqueda por tarareo' funciona gracias a un sistema basado en el aprendizaje automático (esto es, gracias a la inteligencia artificial), como señala Krishna Kumar, gerente de producto de Google. El proceso implica comparar las secuencias tarareadas con miles de canciones en la base de datos global y encontrar coincidencias en tiempo real. Es un proceso que aprovecha la melodía única de una canción grabada en estudio y la compara con el tarareo o el susurro del usuario.

Para acceder a esta función, los usuarios deben activar la búsqueda por voz dentro de la aplicación de YouTube. Una vez activado, pueden tararear o cantar una canción durante al menos tres segundos, tras los cuáles la app decodificará la melodía y buscará en su enorme biblioteca musical de YouTube para encontrar coincidencias.

Una vez identificada la canción, los usuarios son dirigidos a vídeos relevantes que presentan la canción buscada, ya sea el vídeo musical oficial, contenido generado por usuarios o alguno de los populares "Shorts".

La función todavía está en fase de pruebas y solo está disponible para una pequeña porción de usuarios de Android

La integración de esta función también podría influir en el algoritmo de recomendaciones de la plataforma, lo que llevaría a un contenido más personalizado y relevante para cada usuario.

No es la primera vez que vemos esta tecnología en acción: Google, la empresa propietaria de YouTube, ya lanzó hace tres años una función similar para su asistente de voz, Google Assistant. La novedad es que implementarlo en YouTube permite a los usuarios realizar estas búsquedas musicales sin tener que cambiar de aplicación.

