YouTube te resumirá los vídeos antes de que hagas clic. Lo hará con inteligencia artificial para limitar el clicbait

YouTube tiene un nuevo objetivo para ofrecer una mejor experiencia a sus usuarios: ofrecer resúmenes de los vídeos antes de que hagamos clic. Esto es algo que actualmente se está probando tal y como se puede ver en la propia página web de soporte de este 31 de julio, tal y como descubrió el medio Android Police.

Estos resúmenes se hacen gracias a la inteligencia artificial que analiza el contenido del vídeo en detalle. En este caso es una prueba que actualmente está limitada a los vídeos hechos en inglés y para un número limitado de usuarios. Pero si todo funciona correctamente seguramente se terminará expandiendo a más idiomas y a más usuarios en los próximos meses.

Google usará la IA para resumirnos los vídeos en YouTube

Con estos resúmenes Google quiere que un usuario pueda conocer el fondo del vídeo antes de hacer clic sobre el mismo. De esta manera si estamos buscando un vídeo de viajes a Japón, veremos un pequeño resumen de lo que trata el vídeo y especialmente de lo que está hablando. Y es por ello que sabremos al momento si creemos que puede ser útil para nuestra búsqueda o no. En concreto se explica de la siguiente manera:

Estamos empezando a probar los resúmenes generados automáticamente por IA en YouTube, para que sea más fácil para usted leer un resumen rápido sobre un vídeo y decidir si es el adecuado para usted.

Estos resúmenes aparecerán específicamente en la página de resultados de YouTube al momento de hacer una búsqueda, y también en los vídeos recomendados de la plataforma. Hay que destacar que este tipo de descripciones automáticas no va a sustituir a la que ofrezca el propio creador de contenido en el clásico espacio que tiene bajo el reproductor.

Este es un nuevo experimento de Google por llevar a la inteligencia artificial a todos sus productos en la carrera que tiene con otras empresas como OpenAI con ChatGPT. Además, también puede ser una declaración de guerra a los vídeos que no cuentan lo que aparece en su título (el clásico clicbait), ya que a partir de ahora veremos exactamente de lo que tratan y mucha gente decidirá no dar clic si la descripción de la IA no le convence.

Pero también lo que puede terminar provocando que aparezcan estas descripciones es que los creadores una vez más se tengan que adaptar al nuevo algoritmo que se imponga a partir de ese momento. Tendrán en un principio que ajustar la organización del contenido para poder recibir una descripción más ajustada por parte de la IA al vídeo que se ha subido.

