Google Drive romperá enlaces compartidos a partir de septiembre por seguridad, pero puedes evitarlo cambiando los ajustes

Google ha anunciado que a partir del 13 de septiembre lanzará una actualización de seguridad en Google Drive, su servicio de almacenamiento en la nube, por el cual ciertos archivos compartidos cambiarán de enlace para hacer más seguro el acto de compartir en el servicio.

El cambio afectará a todos los usuarios de Google Drive, tanto a los gratuitos de la cuenta básica de Google como a los de pago de Workspace y G Suite, por lo que si entre tus amigos, tu clase, grupo de trabajo o empresa hay muchos enlaces compartidos, quizá lo mejor sea avisar de que se podría perder el acceso a ellos.

Un vistazo a… ¡GOOGLE DRIVE ESTÁ LLENO! Cómo liberar espacio de Gmail, Google Drive y Google Fotos XTK Basics

Los enlaces afectados no podrán abrirse si no los has abierto previamente

En el comunicado, Google advierte de que el acceso no se perderá por parte de los usuarios que ya hayan abierto los archivos compartidos cuyo enlace tenga que actualizarse, algo que haría que la actualización de seguridad no sea problemática en equipos que usen constantemente los mismos archivos.

Sin embargo, en Internet hay muchos enlaces de Google Docs y Hojas de Cálculo de Google que se encuentran abiertos a los usuarios para que los consulten sin permisos. Es algo común en Twitter, en foros y otras comunidades, para comprobar, por ejemplo, evolución de datos de la pandemia, o recopilación de ofertas de juegos, etc.

Con la actualización, lo que hace Google es añadir una clave de acceso al recurso. Para evitar que muchos usuarios no pierdan acceso a los enlaces que cambien, la compañía permitirá que, antes del 23 de julio, el administrador de los enlaces elija no aplicar la actualización de seguridad (cosa que no recomiendan), aplicarla pero haciendo que los usuarios puedan quitarla en archivos específicos, o aplicarla directamente sin que los usuarios puedan quitarla. Esta última será la predeterminada para centros educativos.

Si eres administrador, entre el 26 de julio y el 25 de agosto, el usuario podrá elegir si aplicar o no la actualización en los archivos afectados.

Más información | Google