Quiso usar un disquete para instalar juegos en Steam y sorprendentemente encontró uno gratuito de apenas 200 KB

Aunque ya hace décadas que nos deshicimos de los disquetes en nuestro día a día, hay quienes todavía hacen uso de ellos como pasatiempo o reto personal. El caso del que te vamos a hablar a continuación tiene que ver con un usuario de Reddit que se ha planteado utilizar un disquete de tres pulgadas y media como dispositivo de almacenamiento para Steam. Para sorpresa de nadie, pocos juegos ha encontrado que pesaran menos de 1 MB.

Para aquellos que tengan la curiosidad de saber qué dispositivos de almacenamiento admite Steam para instalar juegos, quizás te alegre saber que hoy día todavía es posible hasta configurar un disquete para poder jugar a tus juegos de Steam. Eso sí, tendrás que tomarte tu tiempo para encontrar alguno que no supere el megabyte de espacio. Sin embargo, este usuario (u/Retrocet) lo ha logrado con ayuda de otro redditor (u/sedridor107).

En la búsqueda de un juego que pese menos de 930KB

Imagen: Reddit (u/Retrocet)

Cabe destacar que cuando configuras un disquete como dispositivo de almacenamiento en Steam (o prácticamente cualquier otro dispositivo), se dedica parte de ese espacio en almacenar las librerías necesarias para su funcionamiento, entre ellas 'steam.dll'. Esto ocuparía un tamaño irrisorio en un disco duro tradicional o SSD, aunque en un disquete ya es algo que se nota bastante.

De 1,44 MB disponibles en el disquete de tres y media pulgadas, el usuario debía buscar un juego que pesara menos de 930 KB. Si bien lo único más liviano que pudo encontrar era la herramienta de escalado de modo ventana a pantalla completa 'Lossless Scaling' (2,6 MB), otro usuario acabó sugiriéndole 'Penny Black', un videojuego basado en texto que tan solo ocupa unos 200 KB.

'Penny Black', un videojuego que ocupa unos 200 KB de espacio. Imagen: Steam

Según la descripción del juego, dispone de unas 25.000 palabras de diálogo y puede completarse en apenas unas dos horas. Se trata de un simulador de citas desarrollado en BBC Basic para Windows. De hecho, de las 90 reseñas que tiene el juego en el momento de escribir el artículo, el 94% de ellas son positivas. Parece el juego perfecto para este pequeño experimento.

En el mundo del videojuego, el tamaño desde luego no es lo importante. De hecho, obras tales como 'Stardew Valley', 'Undertale', o 'The Binding of Isaac: Rebirth', considerados como grandes fenómenos de la escena independiente, apenas llegan a requerir más de 500 MB de espacio. Eso sí, vas a llevarte una decepción si quieres instalarlos en un disquete.

