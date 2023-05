Un medio de comunicación se ha camuflado en un videojuego de Counter Strike para informar en Rusia sobre la guerra en Ucrania

Muchas empresas del mundo se fueron de Rusia tras la invasión de Ucrania y posterior guerra, incluidas las de videojuegos. Pero hay una, muy conocida, además, que sigue en el país de Putin: Counter Strike (según datos de Leetify, un rastreador de estadísticas de videojuegos, los rusos son mayoritarios en el uso de este juego frente a otros países).

Pues aprovechando esta tesitura, un medio de comunicación de Finlandia ha querido llevar información a la ciudadanía rusa a través de los videojuegos. Según Reuters, el medio más grande del país europeo.

Concretamente, algunos jugadores rusos podrán acceder a un mapa descargable que acaba de publicar el periódico finlandés Helsingin Sanomat. Ese mapa, llamado _voyna muestra "la realidad de lo que el ejército de su país, a instancias del Presidente Vladimir Putin, está haciendo en Ucrania", según palabras de los precursores.

Cómo funciona el mapa, según los creadores de la iniciativa

Los periodistas han recopilado imágenes y grabaciones de voz de la realidad sobre el terreno, y del daño que están haciendo las tropas rusas y también de las bajas de los soldados rusos.

La propaganda rusa sugiere que la invasión de Ucrania se lanzó con el objetivo de detener la propagación de la ideología nazi en el país. El objetivo aquí es ofrecer otra versión de la guerra ya que en Rusia el acceso a la información y a las redes sociales está restringido.

Helsingin Sanomat lanzó su iniciativa con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, y pretende llegar a los 4 millones de rusos que juegan a Counter-Strike: Global Offensive, según Antero Mukka, redactor jefe de Helsingin Sanomat. Este periódico, junto con otros más de 100, está prohibido en Rusia desde que arrancase la guerra en Ucrania.

Cómo surgió la idea

Roope Sandberg, director creativo y de arte de Miltton, a quien el medio dio la propuesta de poder llevar información a Rusia dice que tuvo la idea porque él mismo es jugador.

"Tras el comienzo de la guerra de Rusia contra Ucrania me he estado preguntando por qué el desarrollador del juego no lo ha cerrado a los jugadores rusos, a pesar de que la comunidad de jugadores lo ha pedido en repetidas ocasiones", dice. "¿Por qué, entonces, no utilizar esta laguna en nuestro beneficio para hacer llegar información independiente?, dice que pensó.

Miltton encargó la creación de los mapas a dos creadores especializados en Counter-Strike de Australia y Dinamarca. Se les pidió que diseñaran una ciudad de estilo eslavo que recordara a algunas de las ciudades que los soldados rusos podrían haber invadido, como Jersón.

Los creadores del mapa se pusieron en contacto con gente rusa de confianza para producir detalles minuciosos que los jugadores rusos reconocerían, incluidas marcas locales, similar a la que uno encontraría en una calle rusa. Los jugadores que paseen por de_voyna podrán ver Jersón, que las tropas rusas ocuparon durante meses y donde se cometieron torturas, según Human Rights Watch.

Llegar a la gente joven

Hay que recordar que Finlandia, país del periódico de esta iniciativa, tiene más de 1.300 kilómetros de frontera con Rusia. "Hemos seguido muy desesperadamente lo que ha estado pasando", han dicho desde el periódico. Mukka espera que la publicación reciba mucha atención. "La gente tiene derecho a saber", afirma. "Queremos que los jóvenes rusos piensen por un momento que podría haber otra realidad diferente a la que cuenta su Estado".

Sandberg dice, además, que es probable que la mayoría de los jugadores rusos sean hombres en edad militar y, por tanto, gente que podría ser reclutada para participar en la guerra de Putin contra Ucrania. También quieren dar a conocer cómo los propios soldados rusos están muriendo en esta guerra sin que el gobierno del Kremlin hable de ello.

