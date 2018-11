El CEO de Google testificará ante el Congreso: les acusan de perjudicar a los conservadores en las búsquedas

El pasado mes de septiembre el Congreso de los EEUU llamó a declarar a Facebook, Twitter y Google para charlar sobre las medidas que se están tomando para acabar con las interferencias de actores extranjeros y buscar una mejor manera de combatir las fake news.

Google decidió no aparecer, y en su lugar envió una declaración por escrito. Hace unas horas The Washington Post era el primer medio en informar que ahora el Congreso a solicitado a Sundar Pichai (CEO de Google) que vaya a testificar el próximo 5 de diciembre.

"Hay mucho interés en su algoritmo"

El Gobierno actual ha sido muy crítico con Google, asegurando que el motor de búsqueda está sesgado en contra de los conservadores. Los legisladores republicanos han acusado a Google de (presuntamente) filtrar los resultados de búsquedas, silenciar las noticias y puntos de vista de usuarios de derechas.

Trump llegó a asegurar que el motor de búsqueda promueve historias negativas sobre su administración: "están controlando lo que podemos y no podemos ver. Esta es una situación muy seria, ¡será abordada!"

Google search results for “Trump News” shows only the viewing/reporting of Fake News Media. In other words, they have it RIGGED, for me & others, so that almost all stories & news is BAD. Fake CNN is prominent. Republican/Conservative & Fair Media is shut out. Illegal? 96% of.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de agosto de 2018

Google ha negado este tipo de acusaciones, y pronto se tendrá que enfrentar al mismo escrutinio al que recientemente han sometido a otros gigantes tecnológicos (Facebook y Twitter).

Bob Goodlatte, presidente saliente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, afirmaba el pasado mes de septiembre que "hay mucho interés en su algoritmo, en cómo funciona y cómo es supervisado".

Lo que está claro es que la relación entre la compañía y el Gobierno de los EEUU no pasa por su mejor momento. La semana que viene Pichai tendrá que comparecer y defender a Google de unas acusaciones que van aumentando de intensidad.