DeSearch: un buscador específicamente para criptomonedas

El mundo de las criptomonedas está en constante fluctuación, y eso hace que muchas veces sea complicado estar al día de toda la actualidad que se genera alrededor de este mercado.

DeSearch es un nuevo buscador que llega para cubrir estas necesidades. Afirman que "no se puede confiar en que los motores de búsqueda brinden acceso libre y abierto a la información".

Encuentra todo lo que "los buscadores habituales no te muestran sobre criptomonedas"

DeSearch afirma que no muestra publicidad y que no promueven las noticias pagadas. Además, presumen de ser un buscador que puede ser utilizado en China (donde Google no opera).

Al entrar en su web, además de la clásica barra de búsqueda, justo debajo aparece un listado con las criptomonedas más populares, la fluctuación en las últimas 24 horas y el cambio a dólares.

Si buscamos, por ejemplo, Ripple, nos ofrecerá ya directamente un gráfico con la progresión de esta criptomoneda, el capital de mercado, su volumen, qué personas son la cara visible de este proyecto, etc.

Es una buena herramienta para todos aquellos que quieran tener acceso a los últimos datos y noticias sobre criptomonedas sin salir del buscador. Todavía se encuentra en una fase embrionaria, así que es probable que vayan añadiendo más funcionalidades en un futuro próximo.

