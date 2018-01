Ripple se alía con MoneyGram, el 2º proveedor de transferencia de dinero más grande del mundo

Ripple acaba de anunciar una importantísima alianza con MoneyGram, la segunda empresa más importante del mundo en cuanto a transferencias de dinero.

Gracias a XRP y la tecnología blockchain, la compañía estaría buscando una manera más rápida para poder hacer envíos de dinero. Brad Garlinghouse‏, CEO de Ripple, ha sido el encargado de anunciarlo a través de su cuenta de Twitter.

I'm pleased to be able to share @MoneyGram has partnered with @Ripple to use $XRP in their payment flows. — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) 11 de enero de 2018

Por su parte, Alex Holmes, CEO de MoneyGram, ha publicado un comunicado en el que afirma que "esperan incrementar la eficiencia y mejorar los servicios para sus clientes". Gracias a este acuerdo, MoneyGram será la prueba piloto de xRapid, un nuevo servicio de Ripple diseñado para ofrecer liquidez a instituciones financieras.

Para MoneyGram, esta alianza también es importante, ayudándoles a mantener su posición en el mercado del envío de dinero. Al mismo tiempo, Ripple llega a un acuerdo con una compañía relevante en un momento clave.

Precisamente, esta noticia llega pocos días después de que Estados Unidos bloqueara la venta de MoneyGram a la compañía china Ant Financial, filial de Alibaba. Fue bloqueado por el Comité de Inversión Extranjera de EEUU, ya que de esta manera Ant Financial tendría acceso a una gran cantidad de registros de flujos financieros dentro de EEUU.

El valor de XRP vuelve a subir

Precisamente, llevávamos varios días presenciando una caída en el valor del XRP, motivado por las noticias que llegaban de Corea del Sur. El cuatro de enero llegó a un máximo de 3,81 dólares, mientras que esta mañana bajaba hasta 1,68 dólares.

Justo después de anunciarse la alianza con MoneyGram, en Coin Market Cap se puede comprobar (a la hora de publicar esta noticia) como el valor de XRP ha pegado un estirón importante, superando los 2,2' dólares.

De todos modos, Garlinghouse ha querido dejar claro que esta alianza es "un paso más en un maratón para convertir a XRP en la solución global para bancos y proveedores".

And to be clear: @MoneyGram announcement is one step in a marathon ahead to truly make $XRP the global liquidity solution for payment providers and banks. — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) 11 de enero de 2018

