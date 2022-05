Llevo más de dos años usando Bing en lugar de Google y apenas noto la diferencia, excepto en el dinerillo que gano

Dejemos claras tres cosas antes de empezar con esta historia: la primera es que esto no es un artículo patrocinado, la segunda es que sigo creyendo que Google es mucho mejor buscador, y la tercera es que nada de lo que voy a escribir aquí son razones por las que tú necesites, quieras o debas usar Bing. Esta es solo mi experiencia y con ella viene una tanda de información que quizás consideres interesante.

No hace mucho les conté por qué había dejado de usar Chrome, y la respuesta corta es que ahora uso Microsoft Edge porque me parece de lejos un navegador mejor. Con Edge llevo ya dos años sin mirar atrás, pero con Bing, la historia es un poco diferente. Y, aunque está un poquitín relacionada con el uso de Edge, más lo está con el uso de otros productos de Microsoft: Xbox y Rewards.

Google ofrece mejores resultados (no siempre), pero todos tenemos un precio

A pesar de que Bing es mi buscador por defecto hace poco más de dos años, es decir, lo uso en todos mis navegadores (escritorio y móviles), esto no quiere decir que haya dejado de usar Google como dejé de usar Chrome por completo. Bing no es un reemplazo perfecto, hay veces (son pocas, pero pasa) en las que necesito resultados más específicos de alguna búsqueda y el buscador de Microsoft se me queda corto.

Los resultados de Google son como la publicidad de Instagram: parece que te leen la mente y supiesen lo que estás pensando cuando te muestran los resultados. Los de Bing son más neutros, y se les nota que están menos personalizados. Es hasta interesante salir un poco de la burbuja de resultados a tu medida de Google.

Los crawlers de Google tiene acceso prioritario en todo, porque es la empresa que más millones se gasta en mantener un mapa en tiempo real de todo internet. La única otra empresa que quizás invierte tanto dinero en crawlers para un buscador, es Microsoft. Pero mientras Google indexa entre 500 y 600 mil millones de webs, Bing "solo" indexa unos 100 a 200 mil millones. Es una diferencia abismal.

DuckDuckGo está enfocado en privacidad pero depende de los sitios que indexa Microsoft para ofrecerte resultados

DuckDuckGo, el buscador centrado en privacidad que recibe unas 100 millones de búsquedas diarias, dejó de hacer crawling de la web hace años porque cuesta demasiado dinero, y en cambio obtiene sus resultados de Microsoft. Entonces ¿Por qué no uso DDG si me va a ofrecer los mismos resultados que Bing y además protegiendo mi privacidad?

Pues porque, honestamente, en esta web moderna todo tiene un precio y los usuarios somos los que menos cobramos. Microsoft desea tanto que uses Bing, que te paga por hacerlo. La empresa tiene todo un programa llamado Microsoft Rewards, que sinceramente, es bastante genial.

Cuando 1000 puntos son 1 euro y esos juegos se compran solos

La aplicación de Rewards en Xbox incluye sus propios conjuntos de recompensas diarias, semanales y mensuales

La razón principal por la que comencé a usar Microsoft Rewards o "las recompensas de Microsoft", es porque cuando eres usuario de Xbox y Xbox Game Pass, el servicio te pone muy al frente una serie de "quests" o misiones diarias, semanales y mensuales en las que obtienes puntos por jugar y comprar juegos.

Esos puntos son partes del programa de recompensas de Microsoft, y en muchos casos los estás ganando sin darte cuenta si eres gamer... o si usas Bing. En ese programa, técnicamente, cada 1000 puntos que acumulas equivalen a un euro.

Llevaba años acumulando puntos ahí desde la era de Xbox 360 que no servían para nada, pero no fue hasta 2018 que las recompensas empezaron a llegar a otros países, incluyendo España. Esos puntos se pueden intercambiar por tarjetas de regalo de Microsoft o por suscripciones a servicios de Microsoft como Xbox Game Pass, y también hay recompensas de otras tiendas y socios.

Dependiendo de tu nivel en el programa de recompensas, los puntos pueden valer un poco más

Hay un montón de opciones para canjear tus puntos por tarjetas de regalo de diferentes tiendas, y si eres gamer es probable que te los quieras gastar en cosas de Xbox

Por ejemplo, puedes canjear puntos por cosas de la empresa como unos meses de Xbox Game Pass Ultimate, o por cosas nada relacionadas con Microsoft, como tarjetas de regalo de Nike, de El Corte Inglés, o de Ikea y otras tiendas. En el caso de los productos de Microsoft, los mil puntos equivalen a un euro (a veces hasta más si subes de nivel), y con 12.000 puntos, por ejemplo, puedes reclamar un mes de Xbox Game Pass Ultimate que vale 12,99 euros al mes.

O, puedes gastarte 10.000 puntos en una tarjeta de regalo de 10 euros de Microsoft que puedes usar en las tiendas online de la empresa para comprar juegos, películas, o hasta unos mandos o auriculares de Xbox. La verdad es que hay muchas opciones.

Una rutina "hackeable" y no para todo el mundo

La página de inicio de Microsoft Rewards

Usar Rewards y comprometerse con Bing para esto, es definitivamente algo que no es para todo el mundo. Microsoft te da puntos por tres tareas principales: jugar, buscar, y responder preguntas. Todos los días tienes un conjunto diario de "misiones". Estas incluyen abrir algunos enlaces, responder cuestionarios cortos de uno o dos minutos, y mantener una racha ingresando a diario.

Todos los días puedes acumular puntos extra por hacer 90 búsquedas en Bing desde el ordenador, 60 búsquedas en Bing desde el móvil, y 12 específicamente desde Microsoft Edge. Hay trucos para hacer esto no de forma orgánica, sino "hackeando" el proceso, buscando cosas como imágenes o un elemento químico y simplemente pasando los resultados instantáneos en clicks rápidos.

Esta extensión de Microsoft Rewards para Edge (y Chrome) te deja llevar seguimiento de tus puntos y te da acceso directo a todas las actividades diarias disponibles

De nuevo, es como un "mini trabajo". Suelo invertir unos enormes 5 a 10 minutos diarios de mi vida en ello que suelen traducirse en unos mil puntos en el mejor de los casos. Obviamente, los puntos por jugar y completar las misiones que son exclusivas en Xbox, son tiempo adicional, pero que no cuento mucho porque se ganan jugando.

Por ejemplo, con solo abrir un juego de Xbox Game Pass y la app de Xbox Game Pass móvil todos los días, son 10 puntos. Ganar un logro diario en cualquier juego son 50 puntos, revisar una oferta en la tienda de Xbox pueden ser 5, etc.

Puede no parecer mucho, pero es más que cero que es lo que me gano usando solo Google. Tiene un toque de gamificación que hasta encuentro un poco divertido, y sin duda hay días en los que no le presto atención y pierdo las rachas. Ni siquiera he canjeado los puntos que he acumulado en este tiempo porque solo quiero ver la cifra crecer más, por ahora.

Es algo que se ha convertido en parte de mi rutina diaria, y que de bonificación me ha hecho explorar un poco la vida más allá del buscador de Google. He descubierto que aunque no necesito tener Bing como mi buscador por defecto para esto, puedo vivir con ello, y la verdad es que la diferencia no se nota demasiado en el día a día. Excepto, en el dinerillo que me gano.