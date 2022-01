DevToys, una "navaja suiza" de utilidades para programadores en Windows 11 y 10, lanza su versión 1.0

Una "navaja suiza para desarrolladores". Así describe Etienne Baudoux, creador de las DevToys, una pequeña suite de utilidades 'open source', que por su planteamiento podría recordarnos a las Microsoft PowerToys, pero que está enfocada en facilitar a los programadores la realización de sus tareas diarias.

Durante los últimos meses (desde su primer lanzamiento el pasado septiembre), este software había estado en estado 'beta' / pre-lanzamiento, pero ahora acaba de lanzar su primera versión estable, la 1.0. Y si eres programador, ya sea de aplicaciones o centrado en el desarrollo web, posiblemente te interesa echarle un vistazo para optimizar tu flujo de trabajo.

En total, son 14 las herramientas que incluye este software, agrupadas en las siguientes categorías: convertidoras, [de]codificadoras, formateadoras, generadoras, textos y gráficos. Navegando por su árbol de utilidades, encontraremos opciones para:

Convertir valores entre distintos sistemas de numeración (decimal, hexadecimal, octal y binario).

Hallar diferencias entre textos.

Visualizar contenido en formato MarkDown.

Comprimir archivos de imagen PNG/JPEG.

Generar hashes (MD5, SHA1, SHA256, SHA512).

Poner a prueba expresiones regulares

etc.

Funciones para hacernos la vida más fácil

Uno de sus grandes atractivos es su función 'Smart Detection' (detección inteligente), que permite a DevToys detectar automáticamente la herramienta de su catálogo que mejor se ajuste al contenido de nuestro portapapeles: el icono de bombilla nos indicará qué herramienta o herramientas parecen, a priori, las adecuadas para lo que estemos intentando hacer.

Además, si el software sólo se detecta una posible candidata, será esa la herramienta que nos muestra automáticamente, y el contenido del portapapeles se pegará automáticamente en ella. Por otro lado, si el comportamiento de 'smart detection' no se ajusta a nuestras necesidades, siempre podremos personalizarla en el apartado de configuración de la app.

Para facilitar que trabajemos con ella, DevToys incluye la superposición compacta o 'Keep on top': un botón situado al lado del de 'minimizar' que nos permite forzar a la aplicación a permanecer siempre visible, además de reducida, con el objetivo de poder copiar y pegar contenido de forma más fácil entre DevToys y el resto de herramientas que estemos usando. Eso por no mencionar que se pueden usar varias instancias de la aplicación a la vez.

Otro elemento relevante de DevToys es que, si sientes afinidad por la línea de comandos, también te permite ejecutar sus herramientas desde PowerShell, utilizando una sintaxis como la siguiente:

start devtoys:?tool={nombre de la herramienta}

Por ejemplo:

start devtoys:?tool=jsonyaml

Como buena herramienta open source, es posible descargarla gratuitamente, tanto desde la Microsoft Store como desde Winget o de su propio repositorio GitHub (donde también podremos acceder al código fuente).