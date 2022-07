Google quiere que este nuevo lenguaje de programación suceda a C++ y compita con Rust: así es Carbon

Google presentó hace unas horas Carbon, el que es el último lenguaje de programación creado en el seno de Google (aunque también con desarrolladores externos), y que aspira a ser el sucesor de C++, uno de los lenguajes más recurrentes por parte de los desarrolladores, sobre todo para las capas más profundas del sistema operativo Android.

Durante la convención Cpp North celebrada en Toronto, Chandler Carruth, que es el responsable técnico de los lenguajes de programación y las bases de software de Google, compartió la visión de un nuevo lenguaje de programación llamado Carbon e hizo hincapié en cómo muchos de los lenguajes de programación más populares de hoy en día tienen sucesores que permiten a los desarrolladores ser más productivos.

En el proyecto, aunque han participado desarrolladores de Google, no es exclusivo de esta empresa y busca integrar a todos los desarrolladores que tengan interés en este proyecto.

Con esta base, Carruth ha recordado que los desarrolladores de Android saben que Kotlin es el sucesor de Java, al igual que los desarrolladores de iOS saben que Swift es el sucesor de Objective-C. TypeScript, de Microsoft, ha mejorado JavaScript. C++, que se utiliza mucho en Google, es también una especie de sucesor del lenguaje de programación C original.

Really excited we've been able to start sharing our experimental work on #CarbonLang with the wider C++ community.



That said, I'd suggest folks read up on the docs and maaaybe wait for our announcement keynote and Q&A from #CppNorth before leaping to too many assumptions. =] https://t.co/reDziIoeuM