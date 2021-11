JAMstack, un nuevo enfoque de desarrollo web impulsado por el éxito financiero de Netlify

Informa hoy TechCrunch de que la compañía Netlify ha recaudado 105 millones de dólares en su última ronda de financiación, unos fondos que permitirán impulsar una tendencia de desarrollo web que, hasta hace poco, esta compañía defendió y promovió casi en solitario.

Hablamos de Jamstack, actualmente una tendencia en auge en el sector. Pero no siempre fue así: Matt Biilmann, CEO y cofundador de Netlify, aún recuerda la época en que tenían que convencer a la gente de que había algo con futuro tras su propuesta de cambio de arquitectura de desarrollo web.

La compañía tardó más de cinco años en alcanzar el millón de usuarios… pero sólo ha tardado uno en duplicar esa cifra

Porque en eso consiste Jamstack: no en un lenguaje de programación, ni en un framework, sino en un 'stack' de tecnologías, como puede serlo LAMP (Linux + Apache + MySQL + PHP), sólo que en este caso las siglas 'JAM' hacen referencia a JavaScript + API + Markup.

¿El retorno de los sitios estáticos? Sí… y no

Pero ante todo, Jamstack consiste en olvidarnos de la dependencia de un servidor de hosting, así como en apostar por separar el front-end y el back-end del sitio.

Así, las funcionalidades dinámicas de nuestro sitio recaerán en la biblioteca JavaScript de nuestra elección, las operaciones del lado del servidor dependerán de APIs reutilizables, y el sitio web se sirve desde un CDN en forma de archivos HTML estáticos.

¿Una web estática, dices? ¿Como en los viejos tiempos pre-CMS, cuando aún no existían los foros PHPNuke, ni los blogs Movable Type…? Sí, pero esta vez contamos con servicios online capaces de regenerar la web estática fácilmente tras cada nueva actualización.

Y seguimos contando con frameworks —como GatsbyJS, Hugo o Jekyll— que, supliendo a los CMS tradicionales, nos permiten aplicar plantillas al front-end de nuestro sitio web Jamstack. A efectos prácticos, son éstos frameworks los que actúan como generadores de sitios estáticos.

Un posible ejemplo de flujo de trabajo Jamstack (hay diversos servicios y frameworks que pueden usar en lugar de los citados).

En Genbeta ya hemos explicado en algún caso como recurrir a esta técnica publicando una web gratis usando tan sólo Netlify y GitHub.

Jamstack representa un avance en lo relativo a la seguridad, pues al no haber programación del lado del 'servidor' (del CDN, en realidad) lo que éste aloja no son más que archivos de texto plano e imágenes, por lo que no hay posibilidad de brechas. ¿'Inyección SQL'? ¿Qué es eso?

Este mismo hecho también mejora su rendimiento (el HTML no se genera sobre la marcha previo acceso a una base de datos) y su escalabilidad (que pasa a ser casi infinita); y, como demuestra el ejemplo de GitHub antes mencionado, también repercute positivamente sobre el apartado de costes.

Los fundadores de Netlify lanzaron uno de los primeros manuales de esta metodología de desarrollo web, disponible gratuitamente en su sitio web ( PDF ).

Imagen | Web development Illustration by Pixsellz Io