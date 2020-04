La Universidad de Stanford lanza un curso gratis de introducción a la programación con Python para principiantes

Estos días hemos acudido al lanzamiento de muchas iniciativas gratuitas para sobrellevar mejor el confinamiento. Entre ellas destaca el lanzamiento de muchos cursos de calidad sin coste, como los de Pluralsight, y hoy hemos conocido 'Code in Place' de la Universidad de Stanford de Estados Unidos, una de las mejores del mundo.

'Code in Place' es un curso en inglés para el que no hacen falta conocimientos previos de programación, y en él se aprenderá a programar utilizando el lenguaje Python. Los materiales que se usarán son los mismos que se utilizan en la primera parte de la introducción del curso corriente de Stanford, conocido como CS106A. La experiencia promete mucho, y es que, como veremos, no tiene las características a las que estamos acostumbrados en la mayoría de cursos online.

Code in Place es un curso tutorizado con videollamadas semanales

Desde Stanford afirman que quien quiera hacer el curso, deberá tener, como mínimo, 18 años, y entre 15 y 20 horas semanales de disponibilidad con conexión a Internet para recibir el vídeo. Y es que, además de utilizar recursos online, habrá videoconferencias de 40 minutos en grupos pequeños de 10 personas una vez a la semana con algún profesor.

Si lo que esperas al acabar el curso es un diploma, este no es el tuyo, porque ni lograrás llevarte eso ni créditos que te servirán en tu matrícula universitaria. Para acabarlo, opcionalmente, tendrás que entregar un trabajo final a modo de recopilación del curso.

Que acepten nuestras solicitudes, que podemos hacer desde este enlace hasta el próximo 8 de abril, dependerá de la disponibilidad de plazas, que puede ir de cientas a miles, dependiendo de cuántos profesores se unan como instructores voluntarios. Para saber si nos conviene el curso o no, proponen hacer antes del día 8 un ejercicio que lleva entre una y dos horas. Esta es la lectura recomendada para hacer los ejercicios.