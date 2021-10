Visual Studio Code ya cuenta con una versión web (que te permite mantener tus proyectos en tu disco duro)

Visual Studio Code es, sin duda, uno de los editores de código más utilizados por los programadores para desarrollar sus proyectos. Y lo es tanto en Windows como en Linux, pese a ser una herramienta desarrollada por Microsoft.

Pero ahora VS Code suma una nueva plataforma a su lista: la web. Porque, según ha anunciado hace unas horas la propia Microsoft, su editor de código se ha convertido en un servicio online que funciona en cualquier navegador moderno sin necesidad de instalar ningún cliente ni plugin.

Esta versión web está disponible en el dominio vscode.dev, que hasta hace unas horas redirigía a code.visualstudio.com, la web de la versión cliente del editor de código.

Herramienta online, proyectos locales

Sin embargo, si accedemos ahora al mismo, podremos acceder a una versión ligera de Visual Studio Code (denominada VS Code for the Web), que nos permitirá alojar localmente los archivos de nuestro proyecto incluso si estamos ante una herramienta online.

La clave que hace esto posible radica en que Edge y Chrome (y navegadores compatibles), al admitir la File System Access API, permite que las webs accedan a nuestro sistema de archivos local (siempre solicitándonos permiso antes). Si eres usuario de otra clase de navegador, puedes seguir accediendo a la herramienta, pero en este caso cargando y descargando archivos individuales, a la antigua usanza.

Esto, según destaca la propia Microsoft, abre la puerta al uso de VS Code para desarrollar software en dispositivos como el iPad o los Chromebooks, donde la instalación de la versión cliente no es posible o sencilla.

(Algunas) funcionalidades limitadas

Por supuesto, dado que VS Code for the Web se ejecuta por completo dentro del navegador, habrá ciertas funciones de la versión de escritorio que no estarán presentes o cuya funcionalidad estará limitada:

"Por ejemplo, el terminal y el depurador no están disponibles, lo que tiene sentido ya que no puede compilar, ejecutar y depurar una aplicación Rust o Go dentro del espacio aislado del navegador (aunque las tecnologías emergentes como Pyodide y los contenedores web puedan algún día cambiar esto)".

La experiencia para el usuario en aspectos como el coloreado de sintaxis, detección de errores de sintaxis, resaltado semántico, etcétera, es variable según el tipo de lenguaje con el que trabajemos, desde "buena" para C/C++, C#, Java, PHP, Rust o Go a "mejor" para Python, JavaScript y TypeScript a "la mejor" para los lenguajes más web como HTML, CSS, JSON, LESS o Markdown.

En lo que respecta a las extensiones, las que tienen que ver con la personalización de la interfaz de usuario seguirán funcionando en esta versión web, "e incluso puede habilitar la itinerancia entre el navegador, el escritorio y los espacios de código de GitHub"…

…pero aquellas que ejecutan código Node.js que usa módulos específicos del sistema operativo, o que recurren a ejecutables locales, se siguen mostrando en los resultados de búsqueda, pero están claramente marcadas como no disponibles.