Personalizar Windows 10 nunca fue tan fácil: Curtains te deja cambiar de tema en un par de clicks

Curtains es una nueva aplicación de Stardock que sirve para cambiar el tema de Windows 10. Se trata de la más reciente herramienta de una empresa famosa por sus numerosas utilidades de personalización, como Start8, Fences, Windows Blinds y muchos más.

Esta nueva herramienta nos ofrece la opción de instalar temas de terceros en Windows 10 de forma muy sencilla, sin tener que descargar parches adicionales, sin tener que descargar los temas por nuestro lado, sin tener que copiar archivos, y sin siquiera tener que reiniciar el sistema ni una sola vez.

Múltiples estilos, temas adicionales para descargar y un editor de temas

Curtains - Página de inicio

Curtains es extremadamente simple y fácil de usar como la mayoría del software de Stardock. Una vez que lo instalas su funcionamiento pasa por elegir un tema y aplicarlo, o elegir otro hasta que estés complacido.

La ventana principal te muestra más de una docena de temas para Windows 10 de entro los que puedes elegir y aplicar en solo un click. Cada tema ofrece diferentes opciones, como la posibilidad de cambiar algunos de los colores, el fondo de pantalla, y elegir entre estilo ya sea que quieras modo oscuro o claro o una combinación de estos.

Además de esto puedes editar el tema que apliques o puedes crear uno desde cero, aunque esta parte es un poco más complicada y, por supuesto, lleva más trabajo. Si ninguno de los temas que vienen por defecto te gusta, puedes mirar la pestaña de temas online con estilos creados por otros usuarios.

Editor de temas

Los cambios se aplican principalmente al estilo de las ventanas (botones, bordes y barra de título), a la barra de tareas, a los colores del menú inicio y los bordes, y al fondo e pantalla. Algunos temas tienen efectos divertidos de transparencias, y otros imitan versiones más antiguas de Windows y otros sistemas operativos.

Curtains no es gratuito pero tiene un periodo de prueba de 30 días cuya única limitación es que no podrás descargar los temas online. Sin embargo, sí puedes aplicar los que vienen por defecto y con eso te debería bastar para decidir si es algo que vale la pena para ti o no. En ese caso su licencia es un pago único de 11,99 euros.