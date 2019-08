Cómo actualizar Firefox y probar antes sus novedades

Firefox sigue siendo el hijo predilecto de Mozilla en lo que a navegadores se refiere. Como en todo navegador, son habituales las actualizaciones constantes para traer mejoras a nivel de funcionalidad y seguridad, por lo que suele ser conveniente actualizar en la medida de lo posible. Del mismo modo, es interesante saber cómo forzar el update en algunas ocasiones, por si tarda más de lo previsto en llegarnos o, directamente, el navegador no se nos actualiza, por el motivo que fuere.

Si bien es un proceso sencillo, conviene recordar los principales métodos para actualizar Firefox a su última versión, así como explicar el proceso mediante el cual podemos probar todas sus novedades antes de que lleguen a la versión estable.

Cómo actualizar Firefox desde PC

Si queremos actualizar Firefox desde PC o Mac, tenemos dos alternativas. La primera es no hacer nada ya que, por norma general, Firefox se actualiza en segundo plano a la última versión, siempre que no hayamos configurado lo contrario. No obstante, si por algún motivo no se nos actualiza, podemos seguir los siguientes pasos.

En la barra de menú, haz click sobre preferencias

Busca el apartado actualizaciones de Firefox

Pulsa sobre buscar actualizaciones

En este mismo apartado, podremos comprobar si las actualizaciones están instaladas o no, así como activar o desactivar que el proceso se haga de forma automática, marcando o desmarcando Instalar actualizaciones automáticamente. Del mismo modo, siempre podemos recurrir a la página de Firefox para descargar la última versión e instalarla de forma manual.

Actualizar Firefox desde iOS y Android

Desde nuestro teléfono móvil, tanto si usamos Android como si usamos iOS, el método más adecuado es recurrir a la tienda de aplicaciones. Al igual que en el PC, las aplicaciones se actualizan en segundo plano de forma automática, por lo que es más que probable que siempre cuentes con la última versión.

No obstante, si quieres actualizar de forma manual, no tienes más que irte al apartado de tus aplicaciones en la tienda, y comprobar si tu app está actualizada a la última versión.

En Android podemos descargar el archivo APK desde un repositorio externo e instalar la actualización de forma manual

Asimismo, en Android es posible descargar las aplicaciones en formato APK desde tiendas externas, por lo que podemos recurrir a repositorios de terceros para realizar el mismo proceso. Nuestra recomendación es descargar la última versión de Firefox desde APKmirror, repositorio probado y seguro. Una vez descargado el APK, deberemos instalarlo sobreescribiendo la anterior versión.

Si quieres probar antes sus novedades

Actualizar el navegador viene de la mano de las novedades del mismo. Si no quieres esperar a que te llegue la versión estable para probar alguna, puedes apostar por los distintos canales que ofrece Firefox para probar el navegador.